Fifa : l’UEFA saisit un tribunal américain avant une plainte visant Infantino en Suisse

Selon une requête judiciaire déposée le 27 août 2026 par l’UEFA devant un tribunal fédéral américain, l’instance européenne du football cherche à obtenir des témoignages et des documents d’entités de la FIFA basées aux États-Unis pour préparer une plainte pénale envisagée en Suisse contre Gianni Infantino. La démarche vise une possible infraction de gestion déloyale liée au projet FIFA Forward Enterprise.

Ce projet devait regrouper dans une nouvelle filiale des droits commerciaux et des activités opérationnelles liés aux grandes compétitions de la FIFA. Les documents judiciaires cités par l’Associated Press et le Guardian évoquent une cession de 20 % de cette entité pour 4,2 milliards de dollars, avec Thrive Capital comme investisseur principal.

L’UEFA ne demande pas au juge américain de statuer sur le fond du dossier, mais de l’autoriser à recueillir des éléments en amont d’une procédure pénale qu’elle dit envisager en Suisse. Les griefs sur une éventuelle sous-valorisation des actifs et sur la conduite du projet restent ceux exposés par l’instance européenne dans sa requête.

La FIFA avait présenté FIFA Forward Enterprise le 31 juillet 2026 comme une structure appelée à porter certaines activités commerciales et opérationnelles, avant d’annoncer le 5 août 2026 que le projet ne serait finalement pas poursuivi. La fédération mondiale avait alors reconnu des erreurs dans la conduite du processus.