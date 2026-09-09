Serge Aurier proche de reprendre du service en Régional 2 avec Montigny-en-Gohelle

Serge Aurier pourrait bientôt rechausser les crampons. À 33 ans, l’ancien capitaine des Éléphants est annoncé proche du FC Montigny-en-Gohelle, un club des Hauts-de-France évoluant en Régional 2. À ce stade, rien n’est encore officiel : les dernières démarches administratives doivent être réglées avant une éventuelle arrivée.

L’information, révélée par La Voix du Nord et reprise notamment par L’Équipe et Lensois.com, dessine un nouveau virage inattendu dans la carrière du défenseur ivoirien. Libre depuis la fin de son passage au Persépolis FC en Iran, Serge Aurier n’avait pas encore annoncé de retraite sportive définitive.

Un retour sur le terrain, tout près du RC Lens

Le choix de Montigny-en-Gohelle aurait une logique géographique autant que personnelle. Le club se trouve à proximité de Lens, où Serge Aurier a retrouvé cet été un environnement qu’il connaît bien. Le RC Lens a annoncé le 11 août son retour à La Gaillette comme entraîneur adjoint des U15, ouvrant pour lui un premier chapitre dans la transmission auprès des jeunes.

Selon les informations concordantes disponibles, l’ancien joueur du PSG, de Tottenham, de Villarreal, de Nottingham Forest et de Galatasaray pourrait ainsi cumuler deux rôles : éducateur à Lens et joueur au niveau régional. La validation de son dossier dépendrait encore d’un document attendu de la Fédération iranienne.

Publicité

Un rebond qui intrigue en Côte d’Ivoire

Le possible retour de Serge Aurier attire d’autant plus l’attention qu’il tranche avec le décor de ses années au plus haut niveau européen. Plus de 400 matches professionnels, une finale de Ligue des champions avec Tottenham en 2019 et un long parcours avec la sélection ivoirienne ont installé son nom parmi les figures les plus médiatisées du football ivoirien.

Le sujet connaît aussi un regain d’intérêt en Côte d’Ivoire : « Serge Aurier » figure parmi les recherches en hausse sur Google Trends dans le pays ce mercredi 9 septembre. Un signal qui confirme la curiosité autour de cette prochaine étape, encore à formaliser.

Pour Montigny-en-Gohelle, l’arrivée d’un joueur de ce pedigree constituerait un coup spectaculaire. Pour Serge Aurier, elle pourrait surtout permettre de prolonger le plaisir du terrain tout en préparant progressivement l’après-carrière. Tant que le club ou le joueur n’a pas officialisé l’accord, le transfert doit toutefois rester présenté comme une piste très avancée, et non comme une signature acquise.