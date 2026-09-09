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Jérémie Boga : la Juventus confirme une lésion du biceps fémoral gauche

Jérémie Boga est à l’arrêt. La Juventus a confirmé mardi 8 septembre 2026 une lésion de moyen grade du biceps fémoral gauche de l’international ivoirien, après des examens réalisés au J|medical à la suite d’un problème musculaire apparu la veille.

Anna MBEUMO
Publié le à · Mis à jour le
Sport
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Jérémie Boga : la Juventus confirme une lésion du biceps fémoral gauche
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Le club turinois n’a pas communiqué de durée précise d’indisponibilité. Boga devra passer de nouveaux contrôles cliniques et instrumentaux dans deux semaines afin de définir plus précisément son temps de récupération.

Âgé de 29 ans, Jérémie Boga a rejoint la Juventus le 1er février 2026 sous la forme d’un prêt en provenance de l’OGC Nice, valable jusqu’au 30 juin. Le club italien a ensuite levé son option d’achat le 15 juin.

L’ailier a alors signé un contrat définitif jusqu’au 30 juin 2029. Lors de ses premiers mois sous le maillot bianconero, il avait disputé 17 matches toutes compétitions confondues, inscrit quatre buts et délivré une passe décisive.

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