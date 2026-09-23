Formule 1 : Ocon se déclare libre pour 2027 et ouvre la porte à un départ de Haas

Esteban Ocon a déclaré mercredi 23 septembre à Bakou qu’il se considérait comme libre pour la saison 2027 de Formule 1 et qu’il discutait avec d’autres équipes. Il n’a toutefois pas exclu de prolonger chez Haas.

Son contrat avec l’écurie américaine arrive à son terme cette année. Haas n’a pas encore arrêté son duo de pilotes pour 2027, tandis qu’Ocon a expliqué que plusieurs discussions lui échappaient et qu’il continuerait à se battre jusqu’à la fin de la saison.

Le Français, arrivé chez Haas en 2025, occupe la 18e place du championnat avec trois points, contre 18 pour Oliver Bearman, 13e. Sa neuvième place à Monaco en juin reste le dernier résultat de l’équipe dans les points.