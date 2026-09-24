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Boxe : Joshua et Fury s’affronteront le 11 décembre à Cardiff

Anthony Joshua et Tyson Fury s’affronteront le vendredi 11 décembre 2026 au Principality Stadium de Cardiff, a confirmé jeudi le promoteur Turki Alalshikh.

Ousmane Traoré Samba
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Le combat oppose deux anciens champions du monde britanniques qui ont dominé les poids lourds pendant une grande partie de la dernière décennie sans jamais se rencontrer. Tous deux ont ensuite été battus par Oleksandr Usyk, devenu champion incontesté de la division.

Le choix du Royaume-Uni a constitué l’un des derniers points à régler dans l’organisation de ce duel. Le camp Joshua insistait pour un combat à domicile, tandis que le Madison Square Garden de New York avait aussi été envisagé. Le stade de Cardiff, doté d’un toit rétractable, accueillera finalement l’affiche.

Fury, 38 ans, reste sur une victoire contre Mariusz Wach. Joshua, 36 ans, a battu Kristian Prenga par arrêt de l’arbitre en juillet.

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