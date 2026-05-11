Togo : la Chine pèse près de 30 % des importations, loin devant la France

La Chine a fourni 29,9 % des importations togolaises au quatrième trimestre 2025, soit 160,5 milliards de francs CFA (environ 244,7 millions d’euros), devenant de loin le premier fournisseur du pays, selon les données du commerce extérieur publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED). Les importations totales ont atteint 536,4 milliards de francs CFA (environ 817,7 millions d’euros) sur la période, pour un volume de 1,56 million de tonnes, en hausse de 9,5 % en valeur par rapport au quatrième trimestre 2024.

La France arrive en deuxième position avec 41,2 milliards de francs CFA de livraisons vers le Togo, soit 7,7 % des achats extérieurs du pays. Le Nigeria complète le trio de tête avec 31,5 milliards de francs CFA et une part de 5,9 %. Suivent l’Inde (5,6 %), le Japon (4,4 %), la Turquie (2,8 %), les États-Unis (2,7 %), les Pays-Bas (2,6 %), le Burkina Faso (2,6 %) et la Malaisie (2,5 %). Les dix premiers partenaires concentrent ensemble 66,6 % des achats extérieurs du Togo.

Les exportations togolaises ont atteint 253,5 milliards de francs CFA au même trimestre, soit un déficit commercial de 282,9 milliards de francs CFA (environ 431,2 millions d’euros). Ce déficit s’inscrit dans une tendance structurelle de long terme : la balance commerciale togolaise est déficitaire de manière continue, la Banque mondiale estimant le déficit à 13,6 % du PIB en 2023 selon la Direction générale du Trésor français.

La donnée notable du trimestre est la progression nettement plus rapide des exportations que des importations, avec une hausse de 23,4 % en valeur et de 52,4 % en volume sur un an, contre 9,5 % pour les importations. Le déficit commercial a ainsi reculé de 0,6 % en glissement annuel, premier repli enregistré depuis plusieurs trimestres selon les données INSEED.

Côté exportations, les phosphates dominent avec 16,2 % des ventes, rapportant près de 41 milliards de francs CFA. Ils sont suivis par les produits pétroliers raffinés (6,6 %), les motocycles (7,9 %), les tourteaux de soja (5,8 %), les sacs plastiques (6,4 %), l’huile de palme raffinée (3,6 %), le cacao (3,1 %) et le clinker (3,4 %). La présence de produits pétroliers raffinés et de sacs plastiques parmi les principaux postes d’exportation reflète le rôle du Port autonome de Lomé comme plateforme de réexportation vers les pays sahéliens et côtiers voisins — axe central de la feuille de route gouvernementale « Togo 2025 ».

Côté destinations, l’Inde est le premier client du Togo avec 18,6 % des exportations, devant la Côte d’Ivoire (13,4 %), le Burkina Faso (11,4 %), le Bénin (9,4 %) et le Ghana (6,4 %). Le Burkina Faso figure simultanément parmi les dix premiers fournisseurs (2,6 %) et dans les cinq premières destinations — signe d’une intégration commerciale dense entre les deux voisins.

Le poids de la Chine dans la structure d’approvisionnement

La prééminence de la Chine à 29,9 % des importations, soit une part près de quatre fois supérieure à celle de la France (7,7 %), reflète la progression continue des échanges sino-africains dans la zone UEMOA. Les produits concernés englobent des équipements industriels, des biens de consommation manufacturés et des intrants à destination à la fois du marché togolais et des activités de réexportation dans la sous-région. La dette publique togolaise s’établit à 72,1 % du PIB en 2024 selon la Direction du Trésor français, le FMI ayant révisé son profil de risque de « élevé » à « modéré » en juillet 2025. Le FMI prévoit une croissance de 5,5 % en 2026 pour l’économie togolaise, contre 5,3 % en 2025 et 2024.

Les données complètes du commerce extérieur du quatrième trimestre 2025 sont disponibles sur le site de l’INSEED.