Gestion 2026: le gouvernement transmet le projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale

La restructuration de l’appareil gouvernemental intervenue à la suite de l’entrée en fonction du nouveau président de la République et la prise en compte de ses orientations prioritaires nécessitent un réajustement en profondeur de l’architecture budgétaire de l’État. Ces ajustements substantiels par rapport aux objectifs initiaux ont conduit le gouvernement à transmettre un projet de loi de finances rectificative au Parlement pour étude et vote.

Dans cette nouvelle configuration, le budget général de l’État s’établit désormais à 4 086,620 milliards de FCFA contre 3 783,984 milliards de FCFA initialement prévus, ce qui représente un taux d’accroissement de 8%. Les prévisions macroéconomiques maintiennent le taux de croissance à 7,5%. Sur le plan des charges de fonctionnement, les dépenses de personnel affichent une baisse de 9,8%, une compression qui s’opère sans remettre en cause les recrutements programmés ni les dépenses d’acquisition de biens et services. Par ailleurs, les recettes budgétaires progressent de 2% tandis que les dépenses d’investissement connaissent une hausse notable de 8,5%.

Les grandes orientations et mesures phares du collectif budgétaire

Les réajustements introduits traduisent les engagements sectoriels et les priorités sociales du projet de société du chef de l’État à travers plusieurs axes majeurs.

En matière de protection sociale et de renforcement du capital humain, de nouvelles lignes budgétaires sont ouvertes pour financer des actions ciblées. Celles-ci concernent l’installation de points d’eau dans les écoles et centres de santé, l’accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, le renforcement de l’assurance maladie obligatoire, ainsi que la prise en charge des enfants de la rue et des personnes en situation de mendicité.

Le volet éducatif est marqué par la mise en route de la généralisation de la gratuité des frais de scolarité pour les filles de l’Enseignement secondaire général dès la rentrée 2026-2027, parallèlement à un programme de construction de magasins dédiés aux cantines scolaires.

Sur le plan de la sécurité intérieure, l’État réévalue ses dotations afin de renforcer le réseau de sécurité publique. Cet effort budgétaire est principalement destiné au déploiement d’une solution de vidéoprotection dans les grandes villes du pays.

Dans les secteurs de la santé et des infrastructures, le projet de loi consolide les crédits du Programme d’investissements publics (PIP). Ces ressources soutiendront la construction et la réhabilitation des hôpitaux et dispensaires, l’accélération de la phase opérationnelle du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), ainsi que la réalisation d’infrastructures d’assainissement et de transport.

Enfin, pour soutenir le tissu économique et faire face au renchérissement des prix lié aux crises géopolitiques, le gouvernement prévoit de subventionner les intrants agricoles, garantissant ainsi une meilleure productivité pour favoriser la sécurité alimentaire nationale.

Les membres du gouvernement sont désormais attendus devant la représentation nationale pour défendre les orientations de ce collectif budgétaire lors des travaux en commission et en plénière.