Tiktok au Bénin: atteinte à la pudeur, prostitution, débauche, … Pélagie La Vibreuse brise le silence

La chanteuse béninoise Pélagie La Vibreuse a réagi à la dépravation des mœurs promue par de jeunes béninois sur le réseau social Tiktok.

Pélagie La Vibreuse n’en peut plus. Suite aux dernièrs évènements émanant du réseau social Tiktok au Bénin, la chanteuse a crié son ras-le-bol. Dans une courte vidéo publiée sur le réseau, la chanteuse béninoise invite les tiktokeurs et tiktokeuses à prendre conscience.

Dans son message, l’artiste dénonce l’atteinte à la pudeur, la complicité de dépravation, la prostitution, l’incitation à la débauche, l’incitation à la prostitution, le dévergondage et l’atteinte à la valeur nationale devenues monnaie courante sur la toile.

« Le tiktok au Bénin fait pleurer, ça fait pitié. Si tu es un père de famille ou une mère de famille, tu dois être touché. Il est temps de mettre fin à la pagaille. Nous souffrons de Tiktok pendant que les blancs s’enrichissent », a-t-elle déclaré.

Selon elle, les internautes béninois doivent utilisés le réseaux de façon judicieuse. « Mes chers tiktokeurs, tiktokeuses, on peut être de mœurs légères chez soi et se respecter en public, parce que le plus important c’est la notoriété et la réputation qu’on se fait », a-t-elle précisé.

Cette réaction de Pélagie La Vibreuse fait suite aux séries d’évènements qui ont fait grand bruit sur Tiktok ces dernières semaines. Il s’agit entre autres des histoires de couples, de relations amoureuses, de la promotion du s3xe, d’avortement, et de clashes tous azimut qui se sont retrouvées en ligne.

La dernière en date est l’arrestation de la tiktokeuse Maman Dilara et de deux autres internautes pour des fais d’atteinte à la vie privée et de diffamation. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Godomey-Togoundo et attendent leur présentation au procureur de la république.

