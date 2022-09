Bénin: Maman Dilara justifie son avortement et tacle Habib AHandéssi (vidéo)

Depuis quelques jours, la tiktokeuse béninoise Djéssica est au cœur de la polémique après avoir avoué ouvertement sur le réseau social Tiktok avoir fait un avortement clandestin.

Accusée d’avoir fait un avortement clandestin après s’être prétendument tombée enceinte du jeune Habib Ahandéssi le Révolutionnaire, Maman Dilara, a justifié son acte dans un live sur le réseau social Tiktok. « Je suis tombée enceinte et je suis allée fait l’avortement. Mon enfant a un an huit mois. Vous voulez encore que je fasse un enfant avec un homme qui n’est pas le père de ma fille? ça serait quand même bizarre », a expliqué maman Dilara.

A l’en croire, elle se serait fait avorter car Habib Ahandéssi n’est pas l’homme qu’il lui faut en matière de responsabilité de l’homme dans le foyer. Elle lui reproche d’avoir confié qu’il ne peut pas commencer par payer le loyer d’une femme qu’il a connu dans l’intervalle d’un mois. « Tu ne veux pas me donner de l’argent, tu ne veux pas m’aider financièrement, tu ne veux pas aider mes enfants. Quand je parle de l’école de mes enfants, c’est un tabou, il me dit que ce n’est pas son problème », a-t-elle fustigé.

Maman Dilara tacle sévèrement Habib Ahandéssi

« C’est un « bavardeur »(comme pour dire que Habib Ahandéssi parle pour ne rien dire), c’est un plaisantin, c’est un rêveur, mais champion, comment veux tu qu’une femme que tu viens de connaître il y a un mois, deux mois te fasse d’enfants sachant que tu ne peux pas dépenser sur elle », a-t-elle ajouté.

Dans sa vidéo sur Tiktok, la jeune maman de deux enfants, Merveille et Dilara, persiste et signe qu’Habib Ahandéssi ne lui arrive pas à la cheville en matière de responsabilité financière. « On ne peut pas comparer l’incomparable, je le dépasse en tout. Je ne suis pas une vielle femme de 40 ans qui ira couché avec un jeune homme pour lui donner de l’argent, Non. Je ne peux pas donner de l’argent à un homme. Quand tu es un homme, va travailler », a-t-elle balancé cash.

Les clarifications d’Habib Ahandéssi

Pour rappel, cette sortie de Maman Dilara est une réponse à Habib Ahandéssi qui l’a accusé d’avoir avorté de son enfant contre son consentement. « Elle m’a annoncé qu’elle est enceinte. Moi, quand une femme me dit qu’elle est dans une telle situation, j’ai un sens de responsabilité très poussé. J’ai dit : OK, une fois que tu dis que tu es enceinte, je vais vérifier, mais je vais pas apprendre que tu as avorté. Je ne vais jamais apprendre ça », a révélé Habib Ahandéssi.

A noter que tout est parti d’un live de Maman Dilara qui a exposé ses frasques amoureuses avec Habib Ahandéssi avec qui les choses se seraient mal tournées. Le couple se serait même allé aux mains selon la tiktokeuse qui a confié avoir giflé son prince charmant lors d’une dispute.

A en croire des coupures de vidéos, collages, duos publiées sur le réseau social, les deux tourtereaux se sont toujours affichés en amoureux et ne manquaient aucune occasion pour exposer leur complicité. Aux dernières nouvelles, le couple a déjà fumé le calumet de la paix après leurs frasques amoureuses.