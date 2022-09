Bénin: 03 personnes dont la célèbre Tiktokeuse Maman Dilara arrêtées et en garde à vue

Impliqués dans une affaire de paternité et d’insultes graves sur la toile, la célèbre tiktokeuse béninoise Maman Dilara et deux autres personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue au commissariat de Godomey-Togoudo ce vendredi 23 septembre 2022.

Les Tiktokeurs béninois Maman Dilara, Kéno et David ne sont plus libres de leur mouvement. Après l’arrestation de Kéno jeudi dernier, les deux autres ont été interpellés ce vendredi. En effet, c’est Maman Dilara qui a porté plainte contre Kéno et David à qui elle reproche d’avoir menti sur le père de sa fille Dilara.

D’après elle, les Tiktokeurs David et Kéno ont déclaré dans des lives que le père de sa fille est vivant et l’aurait abandonné alors qu’elle clame à qui veut l’entendre qu’il est décédé peu après la naissance de l’enfant.

Mais à la surprise générale, Maman Dilara est à son tour, accusée par les deux autres, d’être à l’origine de critiques acerbes sur le même réseau social. Selon les informations de BENIN WEB TV, les trois Tiktokeurs seront présentés au procureur la semaine prochaine.

Mais en attendant, leur arrestation anime le réseau social Tiktok et les internautes invitent les deux parties à régler cette situation à l’amiable afin que les différentes plaintes soient retirées.