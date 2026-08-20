Soudan : les combats s’intensifient au Kordofan du Nord et dans le Nil Bleu

Les combats entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) se sont intensifiés à la mi-août 2026 au Kordofan du Nord et dans l’État du Nil Bleu, deux fronts devenus stratégiques depuis la reprise de Khartoum par les forces régulières. Les affrontements compliquent encore l’accès humanitaire et provoquent de nouveaux déplacements de civils.

Le 13 août, l’armée a affirmé avoir repoussé une attaque des FSR à Jabra al-Cheikh, au nord d’El-Obeid, selon des sources militaires citées par l’agence Anadolu. Cette version n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante, dans une zone où les communications restent difficiles.

Dans le Nil Bleu, les combats se sont concentrés autour de Qeissan, près de la frontière éthiopienne. Environ 2 500 personnes ont fui la localité après la reprise des hostilités le 11 août, selon des données de l’Organisation internationale pour les migrations relayées par l’Associated Press.

La situation demeure mouvante autour de Kurmuk, autre ville frontalière. L’armée a annoncé en avoir repris le contrôle, tandis que les FSR et leurs alliés avaient revendiqué des avancées dans le même secteur quelques jours plus tôt. L’Associated Press a indiqué ne pas pouvoir confirmer ces annonces concurrentes.

El-Obeid au centre des enjeux militaires

Au Kordofan du Nord, les FSR cherchent à maintenir la pression autour d’El-Obeid, carrefour routier reliant le centre du pays au Darfour. Les Nations unies avaient déjà alerté en juin sur le risque d’une nouvelle escalade autour de cette ville et sur ses conséquences pour les civils.

Depuis le déclenchement de la guerre en avril 2023 entre l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti », les lignes de front se sont déplacées vers le Kordofan et le Nil Bleu. Les deux camps diffusent régulièrement des bilans et des gains territoriaux impossibles à confirmer indépendamment.

Le conflit a contraint environ 13 millions de personnes à quitter leur foyer, selon les estimations des agences humanitaires citées par l’Associated Press. Les opérations autour d’El-Obeid et de la frontière éthiopienne menacent désormais des axes utilisés pour l’acheminement de l’aide et les mouvements de population.