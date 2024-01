Sénégal: Ousmane Sonko inéligible à la présidentielle 2024? Les clarifications de son avocat

- Publicité-

En raison de la confirmation de la condamnation de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko à six mois de prison, il ne pourrait plus avoir la chance de participer à la présidentielle de 2024, selon l’avocat Me Koureyssi Bâ.

Suite à la confirmation par la cour suppreme sénégalais de la condamnation de Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis, son avocat, Me Koureyssi Bâ a confié que le candidat du parti de l’ex Pastef ne participera pas à l’élection présidentielle du Sénégal de 2024.

Selon lui, cette décision interdit de fait la participation de Ousmane Sonko aux prochaines joutes électorales de 2024. Mais des voies de recours existent encore pour le tirer d’affaire.

La pomme de discorde

L’affaire a débuté en justice le 30 mars 2023, lorsque le tribunal de Dakar a rendu sa décision concernant l’affaire « Prodac ». Le dirigeant de l’ancien parti politique Pastef a été condamné à deux mois de prison avec sursis et à une amende de 200 millions. Suite à cela, Mame Mbaye Niang a fait appel.

Le 8 mai 2023, le procureur de la République a demandé une peine de deux ans de détention, comprenant une année de prison ferme et un mandat d’arrêt à l’encontre d’Ousmane Sonko, le leader de Pastef. Le jugement est tombé : une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions pour l’opposant. Toutefois, il a la possibilité de se tourner vers la Cour de cassation pour contester cette décision. Me Baboucar Cissé, l’avocat représentant le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a déclaré aux médias que cette sanction pourrait rendre Sonko inéligible s’il reste en vigueur.

Vers l’inéligibilité de Sonko

Il convient de retenir que le verdict de la Cour de Cassation confirme la condamnation définitive d’Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis. Le leader de l’ex-Pastef sera vraisemblablement déclaré non éligible pour les cinq prochaines années, ce qui le disqualifie de facto pour la présidentielle prévue en février 2024.

Me Elhadji Diouf, l’avocat de Mame Mbaye Niang, ne cache pas sa joie et sa satisfaction en rappelant qu’Ousmane Sonko n’a jamais été en mesure de prouver ses accusations contre Mame Mbaye Niang, l’ancien ministre du Tourisme du président Macky Sall.

Me Ciré Clédor Ly, l’un des autres avocats d’Ousmane Sonko, reste confiant dans le fait que toutes les voies de recours possibles seront encore utilisées de son côté. « Il serait prématuré de conclure ce soir que Ousmane Sonko est définitivement éliminé », a ajouté Me Ciré Clédor Ly. Même si l’on comprend bien que les chances sont très minces, voire inexistantes.

Koureyssi Bâ, l’avocat d’Ousmane Sonko, a publié des clarifications le soir même pour préciser : « Je tiens à préciser, en ma qualité de membre du Collectif de Défense des intérêts de M. Ousmane SONKO et suite à mon échange avec la presse nationale et internationale après la décision de la Cour Suprême, qu’il est réinscrit dans le fichier en vertu de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’Instance Hors-Classe de Dakar.

En conséquence, pour qu’il soit inéligible, il est nécessaire d’entamer une nouvelle procédure de radiation fondée cette fois-ci non pas sur la contumace, mais sur la diffamation. Voilà la situation actuelle. »