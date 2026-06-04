Sénégal : Diomaye Faye invoque Wade et répond subtilement à Sonko

Au centenaire d’Abdoulaye Wade, Bassirou Diomaye Faye a livré un discours à forte portée politique, largement interprété comme un message adressé à Ousmane Sonko. En exaltant la primauté de la patrie sur le parti et la nécessité de s’opposer sans se détruire, le président sénégalais a semblé répondre, sans le nommer, à la crise ouverte avec le Pastef.

Le président Bassirou Diomaye Faye a prononcé jeudi 4 juin 2026 au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose un discours qui a immédiatement été analysé, dans les cercles politiques sénégalais, comme le plus dense politiquement depuis son élection en mars 2024. L’occasion officielle était la cérémonie d’ouverture des célébrations du centenaire d’Abdoulaye Wade, troisième président de la République et fondateur du Parti démocratique sénégalais. La cible réelle du discours – Ousmane Sonko, son ancien Premier ministre devenu président de l’Assemblée nationale et adversaire déclaré – ne faisait guère de doute pour les observateurs présents.

Faye avait accepté le haut patronage de la cérémonie à la demande d’une délégation du PDS. D’emblée, il a voulu désarmer l’interprétation partisane : « Le Président Abdoulaye Wade n’appartient plus au PDS seul, ni à ceux qui l’ont aimé, ni même à ceux qui l’ont combattu. » Cette phrase d’ouverture signale que l’hommage sera universel – et qu’il en profitera pour parler à tous, pas seulement aux partisans de Wade.

Ce qu’il a dit de Wade dressait en creux un portrait de ce que lui-même aspirait à incarner – et de ce qu’il reprochait implicitement à Sonko. « Un homme de combat, jamais de rancune. » La résilience de Wade pendant ses décennies d’opposition, de 1974 à 2000, servait de miroir inversé à la posture de Sonko depuis son limogeage du 22 mai. « On peut tenir bon sans se durcir et continuer d’aimer profondément un pays qui vous éprouve », a déclaré Faye – une phrase dont le double sens n’a échappé à personne.

« La patrie avant le parti »

Le moment le plus politiquement explicite du discours portait sur la défaite de Wade en 2012. Battu par Macky Sall au second tour, l’ancien président avait concédé sans contester. « Au sein de la défaite, le président Wade ne contesta rien », a rappelé Faye. Et : « Il nous a appris qu’il est possible de s’opposer sans se déchirer et de se succéder sans se détruire. »

C’est la phrase suivante qui a déclenché les analyses : « La fidélité à son parti ne doit pas sacrifier la primauté de la patrie. » Dans le contexte de la semaine – le Pastef a officiellement boycotté le gouvernement Lo, cinq de ses membres sont restés au gouvernement malgré la directive de Sonko, la section de Bignona a exclu Yankhoba Diémé – cette formulation prenait une valeur de doctrine. Elle légitimait les cinq ministres restés en soutien à Faye malgré leur appartenance à Pastef. Elle renvoyait à Sonko la responsabilité d’un conflit de loyautés que le chef de l’État présentait comme tranché.

Faye avait formulé le même principe quelques jours plus tôt avec moins d’élégance : « Il n’a pas un seul député. Il faut qu’il redescende de son piédestal. » Au Grand Théâtre, il choisissait un registre différent. Sous couvert d’hommage à un ancien président, il construisait un argumentaire de légitimité républicaine – et invoquait l’exemple de Wade pour donner à sa position la profondeur historique qu’une polémique de palais ne peut pas lui offrir.

Un appel à l’unité qui enjambe les camps

L’appel à l’unité nationale a traversé tout le discours. « Aucune querelle si vive soit-elle ne mérite que l’on déchire le Sénégal. » « L’adversaire d’un jour n’est pas un ennemi et peut même devenir le partenaire du lendemain. » Ces formules, placées dans un discours d’hommage à Wade, avaient la neutralité apparente d’une leçon d’histoire. Leur actualité immédiate était pourtant lisible : Faye tendait un rameau d’olivier à Sonko tout en refusant de céder sur le fond.

Il a conclu sur une adresse directe à Wade, dans un registre intime qui tranchait avec le reste du discours : « Aux heures où la fonction est la plus solitaire, il est des présences anciennes vers lesquelles l’esprit se tourne : la vôtre est assurément de celles-là. » Et : « Le Sénégal n’a pas fini d’apprendre de vous. » La sobriété de cette clôture a été unanimement saluée.

La lecture d’Alioune Tine

Le militant des droits humains et analyste politique Alioune Tine a publié dans l’heure une note qui a amplifié la résonance du discours. Il l’a qualifié de « meilleur discours politique du président Diomaye Faye » depuis son entrée au pouvoir, avant d’ajouter : « Sa scansion, ses intonations, ses accents, sa mise en scène, ses contenus, tout révèle un leadership en chemin. Mais probablement la trace d’un tournant politique. » Il a évoqué « un dialogue de génération » entre Faye et Wade – deux présidents que tout sépare dans leur style, mais que rapproche un certain sens de la dignité institutionnelle.

Cette lecture d’un « tournant politique » mérite d’être prise au sérieux. Faye, élu dans le sillage de Sonko avec l’image d’un président de consensus discret, a prononcé jeudi son discours le plus personnel et le plus offensif depuis mars 2024. Il l’a fait dans un cadre qui lui offrait une protection : un hommage à un aîné, une salle sans opposition directe, et le couvert de la mémoire nationale pour dire des choses qu’une conférence de presse n’aurait pas permis de formuler avec la même élégance.

Un programme qui continue

Les célébrations du centenaire se poursuivent vendredi 5 juin au Monument de la Renaissance africaine avec un colloque scientifique consacré à l’héritage politique et institutionnel d’Abdoulaye Wade. La présence physique du centenaire à Dakar restait incertaine la veille des festivités – Wade, qui réside principalement à Paris depuis la fin de son mandat en 2012, n’avait pas encore confirmé son voyage selon les médias sénégalais. Il a fêté ses cent ans le 29 mai 2026.