UEMOA: Abdoulaye Diop salue un taux de 73 % de mise en œuvre des réformes au Bénin

​Le président de la République, Romuald Wadagni, a accordé une audience ce jeudi 23 juillet 2026 au Palais de la Marina au président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, dans le cadre de la revue politique annuelle des réformes communautaires.

​À la suite de cette séance de travail avec les autorités béninoises, Abdoulaye Diop s’est félicité des performances enregistrées par le Bénin, qui affiche désormais un taux de réalisation de 73 % pour la mise en œuvre des réformes, politiques et programmes de l’Union.

Ce score dépasse le seuil de référence exigé par l’instance sous-régionale et concrétise les efforts continus du pays pour l’intégration économique.

​De son côté, le chef de l’État a réaffirmatif sa détermination à maintenir ce rythme d’exécution afin de consolider les acquis et d’accroître la synergie au sein de l’espace UEMOA.

​Hommage aux performances économiques du Bénin

​Au-delà du cadre d’évaluation des réformes, le patron de la Commission de l’UEMOA a adressé ses félicitations à Romuald Wadagni pour son accession à la magistrature suprême.

Il a souligné que la dynamique économique actuelle du Bénin constitue un levier clé pour la stabilité et la croissance de la zone sous-régionale, tout en réitérant la pleine disponibilité de la Commission à accompagner le gouvernement dans la concrétisation de ses projets prioritaires.