BENIN WEB TV

Bénin : les nouveaux préfets installés les 5 et 8 juin dans huit départements

Les passations de charges entre préfets sortants et entrants se tiendront les 5 et 8 juin dans huit départements du Bénin, sur instruction du ministre de la Décentralisation, Janvier Yahouédéou. Ces cérémonies font suite aux nominations décidées en Conseil des ministres et marquent l’installation effective des nouveaux titulaires dans les préfectures concernées.

Emile NOUKPO
Publié le à · Mis à jour le
Politique
539vues
Bénin : les nouveaux préfets installés les 5 et 8 juin dans huit départements
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Janvier Yahouédéou, a adressé jeudi 4 juin un message radio aux autorités et services concernés pour fixer le cadre des cérémonies de passation de charges entre préfets sortants et entrants, suite aux nominations décidées en Conseil des ministres du 3 juin. Les passations se tiendront en deux vagues : le vendredi 5 juin dans les préfectures de l’Atlantique, du Couffo, du Littoral, du Zou et du Plateau ; le lundi 8 juin dans celles du Borgou, de l’Atacora et de la Donga. Le ministre invite l’ensemble des autorités et services concernés à « prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation » de ces cérémonies.

Les huit préfectures visées sont celles qui changent de titulaire. Les quatre départements dont les préfets sont reconduits à l’identique – Alibori, Collines, Mono et Ouémé – ne font l’objet d’aucune passation formelle et assurent une continuité administrative immédiate.

La passation à la Donga présentera une particularité logistique. La nouvelle préfète de ce département, Déré Lydie M. Chabi Nah, était jusqu’ici à la tête de la préfecture de l’Atacora. Elle devra conduire le même 8 juin une passation sortante à l’Atacora – remettant les dossiers à Jacques Rolland Amadou – et une passation entrante à la Donga. Les deux préfectures sont situées dans le nord-ouest du Bénin, à environ deux heures de route l’une de l’autre.

Articles liés

Bénin : la relocalisation de Dantokpa vers Tokpa Yôyô rattrapée par la réalité du terrainBénin : la relocalisation de Dantokpa vers Tokpa Yôyô rattrapée par la réalité du terrainSénégal : Diomaye Faye invoque Wade et répond subtilement à SonkoSénégal : Diomaye Faye invoque Wade et répond subtilement à SonkoBénin : Raphaël Akotègnon, de ministre à préfet de l’AtlantiqueBénin : Raphaël Akotègnon, de ministre à préfet de l’AtlantiqueCôte d’Ivoire : déguerpissements, procès KDS, ordures… trois dossiers sous tension à AbidjanCôte d’Ivoire : déguerpissements, procès KDS, ordures… trois dossiers sous tension à Abidjan

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV