Bénin : Raphaël Akotègnon, de ministre à préfet de l’Atlantique

Nommé préfet de l’Atlantique en Conseil des ministres le 3 juin 2026, Raphaël Akotègnon effectue un retour remarqué dans l’administration territoriale après avoir occupé les fonctions de ministre de la Décentralisation sous Patrice Talon . Une nomination qui soulève des interrogations, mais qui s’inscrit dans une certaine logique au regard de son parcours.

À première vue, le passage du poste de ministre à celui de préfet peut être perçu comme une rétrogradation. Dans l’organigramme de l’État, un ministre siège au gouvernement et participe à la définition des politiques publiques nationales, tandis qu’un préfet représente l’État dans un département et applique ces politiques sur le terrain. Mais cette lecture ne reflète pas nécessairement la réalité administrative et politique.

Au Bénin, plusieurs hauts responsables ayant exercé des fonctions gouvernementales ont continué à servir l’État dans d’autres responsabilités après leur départ du gouvernement. La nomination de Raphaël Akotègnon paraît cohérente avec son parcours. Bien avant son entrée au gouvernement en mai 2021, il s’était illustré comme maire de Zakpota puis président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB).

Durant son passage au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, il a suivi de près le fonctionnement des communes, les questions de gouvernance territoriale et les relations entre l’État central et les collectivités locales. Le poste de préfet le replace ainsi dans un domaine qu’il maîtrise particulièrement bien : la gestion territoriale et la coordination de l’action publique locale.

L’Atlantique, un département stratégique

L’Atlantique n’est pas un département ordinaire. Il abrite notamment Abomey-Calavi, deuxième agglomération du pays et principal bassin d’expansion urbaine du Grand Nokoué. Ouidah, Allada, So-Ava ou encore Tori-Bossito constituent également des communes à forts enjeux économiques, touristiques et démographiques. Diriger un tel département nécessite une solide expérience administrative et une bonne connaissance des collectivités locales.

Le choix de Raphaël Akotègnon peut donc être interprété comme la volonté du pouvoir de confier cette responsabilité à une personnalité déjà rompue aux questions de décentralisation. Reste désormais à voir comment il mettra cette expérience au service de l’Atlantique, un département qui concentre une part importante des défis urbains, économiques et territoriaux du Bénin.