Rwanda-Oman : Kagame et Haitham ciblent six secteurs pour accélérer les investissements

Le Rwanda et Oman veulent donner une nouvelle impulsion à leurs relations économiques. Le président Paul Kagame et le sultan Haitham bin Tarik ont tenu lundi 7 septembre à Salalah une session officielle de travail centrée sur six secteurs d’investissement jugés prioritaires par les deux pays.

Les discussions ont porté sur les mines, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, les ports terrestres, la logistique et la santé. L’objectif affiché est d’élargir les partenariats d’investissement et de transformer le rapprochement diplomatique en projets économiques plus concrets.

Paul Kagame effectue une visite officielle de deux jours à Oman, les 7 et 8 septembre. Il a été reçu au palais Al Hosn de Salalah avec une délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, le ministre des Finances Yusuf Murangwa et le ministre du Commerce Antoine Kajangwe.

Cette visite intervient dans une phase d’accélération des relations entre Kigali et Mascate. Les deux pays ont multiplié ces derniers mois les échanges autour de la logistique, des infrastructures, de l’aviation, des technologies numériques et de l’investissement.

La délégation rwandaise compte également la directrice générale du Rwanda Development Board, Juliana Muganza, signe de l’importance donnée au volet économique de la visite. Côté omanais, plusieurs responsables chargés des finances, de l’énergie, des transports et de l’investissement ont participé aux discussions.

La réunion de Salalah ouvre ainsi une nouvelle séquence de négociations sectorielles, avec l’investissement privé et la mise en œuvre de projets communs au cœur de la suite des échanges.