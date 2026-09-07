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Paul Kagame attendu à Oman pour une visite officielle

Le président rwandais Paul Kagame doit effectuer une visite officielle à Oman les 7 et 8 septembre.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Politique
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Paul Kagame attendu à Oman pour une visite officielle
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Selon le Diwan de la Cour royale d’Oman, ce déplacement s’inscrit dans l’objectif de développer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Les relations diplomatiques entre Oman et le Rwanda ont été établies en 1982, indique Times of Oman.

Le Diwan de la Cour royale d’Oman a annoncé que les échanges doivent porter sur des sujets d’intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

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