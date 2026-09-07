BENIN WEB TV

Bénin : les députés convoqués ce lundi pour l’ouverture d’une session extraordinaire budgétaire

​Les députés de la dixième législature sont convoqués ce lundi 7 septembre 2026 au siège du Parlement à Porto-Novo pour l’ouverture d’une session extraordinaire.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Politique
264vues
Bénin : les députés convoqués ce lundi pour l’ouverture d’une session extraordinaire budgétaire
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

L’essentiel des travaux sera consacré à l’examen et à l’adoption du budget de l’Assemblée nationale au titre de l’exercice 2027.

​L’annonce de cette session est faite à travers un communiqué en date du 2 septembre, signé par le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamè Djogbénou. À travers cette convocation, les parlementaires sont invités à se rendre disponibles pour cette séance importante ,qui permettra également de procéder à l’ouverture officielle conformément au Règlement intérieur de l’institution.

​Cette étape préparatoire doit permettre d’encadrer les prochaines échéances, notamment l’examen à venir du projet de budget général de l’État pour la même gestion.

​Cette démarche s’inscrit dans une logique de gouvernance prospective, visant à garantir à l’Assemblée nationale les ressources indispensables à l’accomplissement efficace de sa mission républicaine.

Articles liés

Paul Kagame attendu à Oman pour une visite officiellePaul Kagame attendu à Oman pour une visite officielleSara Duterte : le procès en destitution reprend sur les fonds confidentielsSara Duterte : le procès en destitution reprend sur les fonds confidentielsSierra Leone : Ernest Bai Koroma rentre à Freetown après l’abandon des poursuitesSierra Leone : Ernest Bai Koroma rentre à Freetown après l’abandon des poursuitesSaxe-Anhalt : l’AfD dépasse 44 %, la CDU s’effondreSaxe-Anhalt : l’AfD dépasse 44 %, la CDU s’effondre

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV