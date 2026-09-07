Russie-Allemagne : Moscou ordonne la fermeture du consulat allemand de Saint-Pétersbourg

La Russie a ordonné ce lundi 7 septembre la fermeture du consulat général d’Allemagne à Saint-Pétersbourg. La représentation devra cesser ses activités au plus tard le 18 septembre 2026 et l’ensemble de ses employés devra avoir quitté le territoire russe à cette date.

Moscou a également confirmé la fin des activités des centres culturels allemands Goethe-Institut en Russie. Le personnel détaché de ces établissements doit quitter le pays au plus tard le 13 septembre.

Ces mesures répondent à la décision de Berlin de fermer le consulat général de Russie à Bonn ainsi que la Maison russe des sciences et de la culture à Berlin. Le ministère russe des Affaires étrangères présente la fermeture de Saint-Pétersbourg comme une mesure de réciprocité.

La nouvelle escalade diplomatique est liée au différend sur un incident survenu le 4 août à l’aéroport de Leipzig/Halle. L’Allemagne accuse la Russie d’avoir été impliquée dans une tentative d’attaque par drone près d’un avion ukrainien. Moscou rejette cette accusation et affirme qu’aucune preuve ne démontre son implication.

Une crise diplomatique qui s’accélère

Berlin avait annoncé ses premières mesures au début de septembre. La fermeture du consulat russe à Bonn et la riposte visant les instituts culturels avaient déjà marqué un net durcissement des relations bilatérales. La décision annoncée lundi ajoute désormais une représentation diplomatique allemande à la liste des structures concernées.

Cette nouvelle étape réduit encore les canaux consulaires entre les deux pays au moment où les relations restent fortement dégradées par la guerre en Ukraine et les accusations européennes d’opérations hybrides russes.

Le ministère russe des Affaires étrangères impute la responsabilité de cette escalade à Berlin. Cette appréciation relève de la position officielle de Moscou. Les autorités allemandes, de leur côté, présentent leurs propres mesures comme une réponse sécuritaire à l’incident de Leipzig/Halle.