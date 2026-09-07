Ceuta : 89 % des Espagnols jugent le Maroc responsable de la crise

Près de neuf Espagnols sur dix désignent le Maroc comme principal responsable de la crise migratoire qui a frappé Ceuta fin juillet. Le sondage 40dB publié lundi 7 septembre, réalisé auprès de 2 000 personnes pour El País et la Cadena SER, chiffre cette proportion à 89 %.

La gestion du Premier ministre Pedro Sánchez est également sanctionnée. Près de 63 % des personnes interrogées jugent son action « mauvaise » ou « très mauvaise », contre 14,2 % qui l’évaluent positivement. Deux tiers des sondés estiment en outre que la réponse du gouvernement espagnol a été trop lente.

Le baromètre mesure aussi un déplacement du rapport de forces politique. Les intentions de vote cumulées pour le Parti populaire et Vox atteignent 50,2 %, franchissant pour la première fois la barre des 50 % dans une enquête de cette législature, tandis que le bloc de centre gauche recule à 36,1 %.

Ces résultats interviennent quelques jours après que Pedro Sánchez a déclaré qu’aucune preuve concrète d’une orchestration marocaine n’était établie concernant les passages massifs vers Ceuta. Un rapport policier espagnol avait toutefois mis en cause une passivité inhabituelle des forces marocaines pendant plusieurs heures. Rabat a rejeté les accusations d’orchestration, invoquant notamment les réseaux sociaux, les passeurs et la confusion autour des règles de franchissement.

La politique migratoire au centre du débat

Le sondage traduit une demande de fermeté accrue à la frontière. Une forte majorité des personnes interrogées se prononce pour davantage de clôtures et de surveillance, et environ sept sur dix soutiennent un durcissement des contrôles migratoires.

La crise de Ceuta continue ainsi de peser à la fois sur les relations entre Madrid et Rabat et sur le débat politique espagnol. Les passages massifs de fin juillet ont provoqué une crise sécuritaire et humanitaire dans l’enclave espagnole, avant plusieurs opérations de relogement et de retour vers le Maroc. Le 7 septembre, 21 migrants ont par ailleurs été renvoyés vers le Maroc pour des faits distincts survenus à la frontière.