« Correct The Map » : l’ONU adopte la résolution portée par le Togo

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 4 septembre 2026 la résolution « Correct The Map », portée par le Togo au nom du Groupe africain, afin d’encourager une représentation cartographique plus fidèle de la taille réelle de l’Afrique et des autres régions du monde.

Le texte a été approuvé par 164 voix contre une, avec six abstentions, selon les documents officiels de l’ONU. Il invite notamment les États, institutions et acteurs de l’éducation à privilégier, lorsque cela est pertinent, des projections dites équivalentes, qui préservent les superficies relatives des continents.

La résolution vise en particulier les limites de la projection de Mercator, utilisée depuis le XVIe siècle et encore très répandue. Cette représentation facilite certains usages de navigation, mais elle agrandit visuellement les territoires situés aux hautes latitudes et réduit, en comparaison, la place apparente de régions proches de l’équateur, dont l’Afrique.

L’initiative a été défendue par Lomé au nom du Groupe africain. Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a salué l’adoption du texte et mis en avant le rôle du Togo dans la mobilisation des États africains autour de cette campagne.

Une résolution à portée cartographique et éducative

Les débats à l’Assemblée générale ont aussi fait apparaître des réserves de plusieurs délégations sur la manière dont certaines cartes peuvent représenter des territoires disputés. Plusieurs États ont toutefois précisé que leur soutien au texte concernait la représentation des superficies continentales et ne devait pas être interprété comme une prise de position sur les frontières, la souveraineté ou le statut juridique de territoires contestés.

Le texte met en avant des projections à aire égale, dont Equal Earth, comme alternatives permettant de mieux préserver les proportions. L’objectif affiché est de réduire des distorsions visuelles qui, selon les promoteurs de l’initiative, ont contribué à sous-estimer la place géographique de l’Afrique dans les représentations scolaires, institutionnelles et médiatiques du monde.

L’Union africaine a présenté l’adoption comme l’aboutissement d’une mobilisation collective du continent. La résolution ne redessine pas les frontières internationales : elle porte sur la méthode de projection utilisée pour représenter la surface courbe de la Terre sur une carte plane.