Guerre en Ukraine: les émissaires américains appellent Kiev et Moscou au compromis

L’émissaire américain Steve Witkoff a appelé, dimanche 6 septembre 2026 à Kiev, la Russie et l’Ukraine à trouver un compromis pour mettre fin à la guerre qui les oppose depuis l’invasion russe de 2022. Il s’exprimait à l’issue de ses premières discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, deux jours après une rencontre de plus de trois heures avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou.

« Il faudra que les deux parties fassent des compromis et réduisent les divergences, et nous pensons disposer des éléments nécessaires pour y parvenir », a déclaré Steve Witkoff lors d’une conférence de presse, selon l’AFP. Dans la soirée, il a présenté, avec le conseiller de la Maison Blanche Jared Kushner, de nouvelles propositions qualifiées de « plus efficaces » pour mettre fin au conflit, a indiqué à l’AFP un haut responsable de la présidence ukrainienne.

La question territoriale, l’un des points les plus sensibles des discussions, a été abordée sans avancée concrète. « La question territoriale demeure urgente (…) Les questions complexes de ce type ne peuvent être résolues qu’au niveau des dirigeants », a affirmé Volodymyr Zelensky, qui réclame de longue date une rencontre directe avec Vladimir Poutine, un tête-à-tête que le Kremlin continue de refuser.

Une session de pourparlers réunissant les deux émissaires américains, la délégation ukrainienne et des responsables européens de la sécurité nationale s’est par ailleurs tenue à Kiev, où le soutien des alliés de l’Ukraine sur le plan énergétique, à l’approche de l’hiver, a également été discuté, selon RFI, qui rapporte aussi une avancée évoquée par Kiev sur la défense aérienne.

Kushner et Witkoff se disent optimistes

Steve Witkoff et Jared Kushner se sont dits satisfaits d’échanges « constructifs » menés à Kiev, saluant la résilience des Ukrainiens sans pour autant annoncer de nouvelle solution pour mettre fin à la guerre. « Nous espérons poursuivre cela aussi longtemps qu’il le faudra », a assuré l’envoyé spécial américain. « Espérons que ce voyage aura permis de dégager de nouvelles pistes pour avancer », a ajouté Jared Kushner, selon des propos rapportés par l’AFP.

Les deux hommes, arrivés dimanche de Pologne, ont quitté Kiev en train dans la soirée, sans que leur destination ne soit précisée, a annoncé la compagnie ferroviaire ukrainienne. Ils avaient rencontré Vladimir Poutine samedi soir à Moscou, lors d’un entretien de trois heures qui n’a débouché sur aucune annonce majeure, selon des sources concordantes.

Revenu à la Maison Blanche en 2024 en promettant de régler rapidement le conflit, le président américain Donald Trump avait laissé entendre, vendredi 4 septembre, que Washington disposait d’une nouvelle proposition à soumettre aux deux pays, sans donner davantage de précisions. Ses initiatives précédentes n’avaient débouché sur aucune avancée significative.

Le pape Léon XIV appelle à « mettre fin à la violence »

Lors de l’angélus dominical place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a exprimé sa « profonde tristesse » après de récentes attaques russes ayant visé plusieurs villes et infrastructures civiles ukrainiennes. « Je lance un nouvel appel à mettre fin à la violence, à arrêter la destruction, à ouvrir les cœurs au dialogue et à la paix ! », a-t-il déclaré, espérant que les efforts diplomatiques en cours « porteront des fruits concrets ».

Le souverain pontife a aussi rappelé les démarches menées par le Saint-Siège: fin août, il avait envoyé son chef de la diplomatie, Mgr Paul Gallagher, pour un déplacement de quatre jours à Moscou, où le diplomate avait rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov.