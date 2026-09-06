Guerre en Ukraine : les émissaires américains Witkoff et Kushner arrivent à Kiev après leur entretien avec Poutine

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés ce dimanche 6 septembre 2026 à Kiev, où ils doivent rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au lendemain d’un entretien de trois heures avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Il s’agit de leur première visite en Ukraine dans le cadre de la médiation américaine engagée pour tenter de mettre fin à la guerre.

Les deux hommes sont arrivés en train à la gare centrale de Kiev en provenance de Pologne. Cette entrée par voie ferroviaire est le mode d’accès habituel des délégations étrangères dans la capitale ukrainienne depuis le début du conflit, l’espace aérien restant fermé au trafic civil.

La veille, à Moscou, Steve Witkoff et Jared Kushner s’étaient entretenus pendant trois heures avec Vladimir Poutine au Kremlin, en présence de l’émissaire spécial russe Kirill Dmitriev. Selon le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov, les discussions ont porté sur une proposition de l’administration Trump visant à mettre fin au conflit et ont été qualifiées de « substantielles, très franches et constructives ».

Vladimir Poutine a ordonné l’arrêt des frappes russes sur Kiev à partir de minuit samedi et pour trois jours, une mesure destinée à faciliter le déplacement de la délégation américaine. En retour, Volodymyr Zelensky s’est engagé à ce que l’Ukraine s’abstienne de frapper Moscou jusqu’à lundi. Le président russe a toutefois précisé qu’aucun cessez-le-feu plus large n’avait été conclu entre les deux parties.

Poutine évoque des « causes profondes » à régler

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a réaffirmé que la Russie poursuivrait ses objectifs militaires et a estimé que les « causes profondes » du conflit devaient être résolues pour parvenir à un accord durable. Il a par ailleurs demandé aux émissaires américains de transmettre ses remerciements au président Donald Trump pour les efforts de médiation engagés.

À Kiev, Steve Witkoff et Jared Kushner doivent transmettre à Volodymyr Zelensky les positions exprimées par Vladimir Poutine et poursuivre les discussions autour de la proposition de paix américaine. Le président ukrainien a confirmé s’être entretenu par téléphone avec les deux émissaires samedi, avant leur arrivée dans la capitale.

Cette mission relance des pourparlers russo-ukrainiens au point mort depuis plusieurs mois. Des responsables du Trésor américain ont pris part aux discussions à Moscou, ce qui laisse entrevoir des échanges sur d’éventuels allègements de sanctions, même si le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait auparavant écarté toute levée des sanctions économiques avant la fin du conflit.