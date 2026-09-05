À l’ONU, le Togo obtient un soutien international pour cartographier plus fidèlement l’Afrique

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, vendredi 4 septembre à New York, une résolution portée par le Togo au nom du Groupe africain, appelant à une représentation cartographique plus fidèle à la taille réelle des continents. Le texte a recueilli 164 voix pour, une seule voix contre — celle des États-Unis — et six abstentions.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a porté les négociations au nom du Groupe africain et avec le soutien de l’Union africaine. Il a affirmé que «les cartes façonnent notre compréhension du monde», un enjeu qui touche selon lui à l’éducation et à la perception collective.

Le texte encourage les États membres, les organisations internationales et les établissements d’enseignement à recourir à des représentations cartographiques telles que la projection «Equal Earth», mise au point en 2018, plutôt qu’à la projection de Mercator, utilisée depuis 1569, qui réduit visuellement la taille de l’Afrique par rapport aux régions situées aux hautes latitudes.

La résolution n’interdit pas l’usage de la projection de Mercator, mais en encourage l’abandon progressif dans les contextes éducatifs et officiels. Les six pays qui se sont abstenus lors du vote sont l’Estonie, la Géorgie, la Lituanie, la Moldavie, la Serbie et l’Ukraine.