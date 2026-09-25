Trump et Xi affichent leur entente, sans débloquer commerce, Taïwan ni IA

Donald Trump et Xi Jinping ont achevé jeudi 24 septembre leur sommet à Washington sans avancée majeure sur le commerce, Taïwan, l’intelligence artificielle ou l’Iran, malgré une visite d’État fastueuse et des appels répétés à empêcher que leur rivalité ne tourne à l’affrontement.

Xi Jinping a affirmé que les deux pays avaient « tout à perdre dans la confrontation » et appelé à un dialogue régulier entre leurs armées ainsi qu’à des mécanismes de prévention des crises. Donald Trump a insisté sur leur relation personnelle et les progrès commerciaux accomplis depuis mai, mais la Maison-Blanche n’avait pas publié de compte rendu détaillé des discussions bilatérales à l’issue de la journée.

Le seul résultat économique concret reste la prolongation de deux mois, annoncée avant le sommet, de la trêve commerciale qui devait expirer en novembre. Les droits de douane, les achats agricoles chinois, les livraisons de terres rares et les restrictions sur les exportations technologiques restent à négocier. Washington et Pékin ont repoussé l’échéance de leur accord au 10 janvier.

Le président chinois a demandé aux États-Unis de s’opposer à l’indépendance de Taïwan. Un projet américain de vente d’armes à l’île, évalué à 14 milliards de dollars américains, reste suspendu, selon Reuters. Xi Jinping a également proposé de maintenir l’IA sous contrôle humain, sans qu’un accord bilatéral sur cette technologie soit annoncé.