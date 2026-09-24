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À l’ONU, Netanyahu fustige les délégations qui quittent la salle

Plusieurs dizaines de délégués ont quitté jeudi 24 septembre la salle de l’Assemblée générale de l’ONU au moment où Benjamin Netanyahu montait à la tribune. Le Premier ministre israélien les a accusés de lâcheté morale avant de défendre l’action de son gouvernement dans la région.

Rita Zimé
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À l’ONU, Netanyahu fustige les délégations qui quittent la salle
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Pendant environ 40 minutes, Netanyahu s’en est pris au maire de New York, Zohran Mamdani, aux dirigeants d’Europe occidentale ainsi qu’au Qatar et à la Turquie. Il a rejeté les accusations de crimes de guerre formulées contre lui et reproché à ses détracteurs de diffuser des mensonges sur Israël.

L’intervention avait aussi une forte dimension intérieure. Les élections générales israéliennes doivent se tenir dans moins de cinq semaines et le discours a été retransmis en direct par les quatre principales chaînes du pays. Le gouvernement israélien avait également fait installer 500 panneaux et des dizaines de camions d’affichage à Manhattan, selon le bureau du Premier ministre.

À l’extérieur du siège de l’ONU, plusieurs centaines de manifestants ont dénoncé les opérations israéliennes. Des dizaines ont bloqué la circulation et ont été interpellés par la police, selon Reuters.

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