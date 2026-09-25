Diomaye Faye refuse d’enterrer la candidature de Macky Sall à l’ONU

Bassirou Diomaye Faye a rejeté jeudi 24 septembre 2026 à New York le pessimisme entourant la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU. « Elle garde encore toutes ses chances de succès », a affirmé le président sénégalais dans un entretien diffusé par France 24 et RFI en marge de l’Assemblée générale.

Pour lui, les pronostics restent fragiles tant que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité n’ont pas révélé leur choix. « Les jeux restent ouverts », a-t-il insisté, en assurant que le Sénégal mène des discussions avec les États appelés à peser sur la décision.

Diomaye Faye défend ce soutien au nom de la représentation africaine. Il estime que son prédécesseur peut porter la réforme de l’architecture financière internationale, notamment la question de la dette qui limite les ambitions des pays du Sud.

Cette alliance diplomatique contraste avec les critiques adressées par l’actuel pouvoir au bilan de Macky Sall. Reuters rapportait en juillet que son administration avait été mise en cause sur la gestion des finances publiques et la répression politique, accusations que l’ancien chef de l’État conteste.

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La candidature a été présentée le 2 mars par le Burundi, qui assurait alors la présidence tournante de l’Union africaine. Macky Sall a été auditionné publiquement par l’ONU le 22 avril. Le Conseil de sécurité devra recommander un nom à l’Assemblée générale sans veto de l’un de ses cinq membres permanents. Le successeur d’António Guterres doit entrer en fonctions le 1er janvier 2027.