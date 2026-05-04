ONU : Bassirou Diomaye Faye écarte toute volonté de bloquer la candidature de Macky Sall

Le président Bassirou Diomaye Faye a défini la ligne officielle du Sénégal face à la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de secrétaire général de l’ONU.

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est sorti de sa réserve concernant la candidature de Macky Sall à l’ONU. Selon le chef de l’État, cette ambition ne lui a pas été directement notifiée par l’ancien président. « Pour la candidature du président Macky Sall à l’ONU, je ne l’ai pas apprise de lui. Quatre de mes homologues me l’ont fait savoir bien avant », a-t-il confié.

« En ma qualité de président de la République, mon devoir est d’accompagner tout Sénégalais désirant concourir à un poste international », a-t-il souligné. Il a d’ailleurs évoqué le précédent de Amadou Hott, dont la candidature à la Banque africaine de développement avait été appuyée par l’État. Cependant, le président sénégalais a insisté sur un point de divergence majeur : l’absence de concertation. « Macky Sall ne s’est pas approché de nous », a-t-il déclaré, laissant entendre un manque de coordination dans la démarche.

Au-delà du cadre national, le dossier aurait suscité des tensions au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. « Il y a eu des pressions en interne, avec certains pays membres de la CEDEAO, mais je ne pouvais pas me permettre de céder », a expliqué le président. La situation se serait ensuite complexifiée au niveau continental. « C’est par la suite, que de manière opaque, le président de l’Union Africaine a porté cette candidature avant de vouloir nous la faire porter à l’UA. Nous avons, à l’instar d’autres pays, contesté cette démarche », a-t-il ajouté, pointant un processus qu’il juge peu transparent au sein de l’Union africaine.

Malgré ces réserves, Bassirou Diomaye Faye a clarifié la ligne officielle adoptée par Dakar. « Au final, pour cette candidature, le Sénégal a une posture de neutralité. Nous n’allons toutefois engager aucune action de type à saboter la candidature », a-t-il conclu.