Mer de Chine : un ravitaillement philippin bloqué, Manille accuse Pékin

Les Philippines ont accusé vendredi 25 septembre les garde-côtes chinois et la marine de l’Armée populaire de libération d’avoir empêché, la veille, une mission de rotation et de ravitaillement vers le récif Second Thomas, appelé Ayungin par Manille, en mer de Chine méridionale.

L’opération devait acheminer des fournitures essentielles et relever les militaires philippins stationnés à bord du BRP Sierra Madre. Cet ancien navire de débarquement a été volontairement échoué sur le récif en 1999 afin de maintenir une présence philippine dans cette zone disputée.

Selon la Force nationale philippine pour la mer des Philippines occidentales, des bâtiments chinois ont entravé la mission et mis le personnel en danger. Le porte-parole des garde-côtes Jay Tarriela a précisé à Reuters qu’il n’y avait eu ni collision ni blessé, mais que l’opération n’avait pas pu être achevée. L’ambassade de Chine à Manille n’avait pas répondu dans l’immédiat.

Manille estime que ces manœuvres contreviennent à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et à la sentence arbitrale de 2016, qui a invalidé les revendications maritimes étendues de Pékin. Les deux pays avaient conclu en juillet 2024 un arrangement provisoire destiné à limiter les confrontations pendant les ravitaillements du Sierra Madre.