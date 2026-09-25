Mushikiwabo refuse d’importer le conflit Rwanda-RDC à l’OIF

Louise Mushikiwabo estime que la confrontation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo « n’a pas sa place à l’OIF ». Dans un entretien diffusé vendredi 25 septembre 2026 par France 24, la secrétaire générale sortante s’est dite « sereine » avant l’élection à la tête de l’organisation.

La responsable rwandaise brigue un troisième mandat. Elle affronte notamment la candidate congolaise Juliana Lumumba, soutenue par Kinshasa. Deux autres candidatures, celles de la Mauritanienne Coumba Ba et du Roumain Dacian Cioloș, ont également été annoncées.

Mushikiwabo a aussi défendu son bilan après le retrait, en 2025, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle refuse d’y voir un échec de sa direction et affirme qu’il ne s’agit pas d’un échec « de la secrétaire générale ».

Ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, elle dirige l’OIF depuis janvier 2019 et a été reconduite en novembre 2022. L’élection est prévue le 16 novembre 2026 à Phnom Penh, lors du sommet de la Francophonie, selon la documentation officielle de la candidature congolaise.