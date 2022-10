Roseline Layo: mariage officiel de la chanteuse ivoirienne avec son manager (vidéo)

La célèbre chanteuse ivoirienne Roseline Layo s’est officiellement mariée ce samedi 1er octobre 2022 avec son manager, à l’hôtel communal de Cocody.

Alors que ses fans s’attendaient qu’elle se marie dans un futur lointain après son annonce jeudi dernier, la chanteuse ivoirienne Roseline Layo, a finalement obtenu sa part d’amour. L’auteur du tube “Donner nous un peu” et son son Manager David Nianhou se sont dit « Oui » ce samedi, à la surprise générale de tous.

Celui qui a volé le cœur de la chanteuse est plus connu dans le showbiz ivoirien sous le nom de Shéwé. “Félicitations”, “Bravo”, “Nos vœux de bonheur”… Ont écrit des internautes.

Roseline Layo, la révélation de la musique ivoirienne

Révélée au public grâce à son morceau « Donnez-nous un peu », devenu un véritable hit pour les célibataires, la vie privée de Roseline Layo a été très vite liée, par plusieurs internautes, à ce morceau. Pour mettre fin aux polémiques, la chanteuse s’est permise de prouver aux internautes qu’elle n’est plus un cœur à prendre en publiant une vidéo d’elle en compagnie de son homme.

« Il y a deux jours, j’ai posté la vidéo de mon mari et de moi…alors les gens ont dit que mon mari n’a pas porté d’alliance…le jour où on m’a dotée devant la nation, c’est là qu’on m’a dit veux-tu m’épouser et j’ai dit OUI et c’est normal que lui il n’ait pas encore sa bague parce que là on n’est pas encore mariés…’’, avait-elle déclaré sur le plateau de la 3.