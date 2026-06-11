Télématin sur France 2 confond Jean-Luc Lahaye et Bernard Lavilliers, la production présente ses excuses

Lors de l’émission « Télématin » diffusée sur France 2 ce jeudi 11 juin, une erreur d’illustration a attiré l’attention des téléspectateurs. Au cours de l’entretien avec Sébastien Chenu, vice-président de l’Assemblée nationale et député du Rassemblement national, une image de Bernard Lavilliers a été diffusée alors que le sujet abordé portait sur Jean-Luc Lahaye, artiste mis en examen pour viols et agressions sexuelles. Cette confusion a suscité une vive réaction, poussant France Télévisions à retirer la séquence incriminée de son replay et à présenter des excuses publiques. L’incident illustre les risques liés à la gestion des images dans le traitement médiatique des affaires judiciaires et politiques sensibles.

Ce jeudi matin, dans le cadre des « 4 Vérités » sur France 2, Gilles Bornstein recevait Sébastien Chenu pour aborder plusieurs questions d’actualité. Le député du Nord devait notamment s’exprimer sur le maintien au poste du ministre Gérald Darmanin après des dysfonctionnements judiciaires dans l’affaire Lyhanna, et sur la possible suppression de l’âge légal de départ à la retraite. Une autre question, très polémique, portait sur la décision des mairies dirigées par le Rassemblement national à Hénin-Beaumont et Billy-Montigny d’accueillir des concerts de Jean-Luc Lahaye, malgré ses condamnations et mises en examen pour des faits graves. Cette interrogation a déclenché un moment tendu durant le direct, marqué par une erreur d’identification à l’écran.

En effet, alors que Gilles Bornstein posait la question : « Les mairies RN d’Hénin-Beaumont et Billy-Montigny ont programmé des concerts de Jean-Luc Lahaye, condamné deux fois pour des crimes sexuels et mis en examen pour viols et agressions sexuelles. Est-ce une bonne idée de l’inviter ? », plusieurs images étaient projetées sur le décor derrière Sébastien Chenu. Par erreur, une photo de Bernard Lavilliers apparaît à l’écran, au lieu de celle de Jean-Luc Lahaye. Ce dernier fait face à de lourdes accusations judiciaires, alors que Bernard Lavilliers est un chanteur reconnu pour son engagement et son parcours artistique distinct. Cette confusion a rapidement été remarquée par les internautes, ce qui a conduit la production à supprimer la séquence de la plateforme de replay peu après sa diffusion.

Télématin : la confusion entre Jean-Luc Lahaye et Bernard Lavilliers à l’antenne

La faute visuelle a provoqué la réaction immédiate de France Télévisions, qui a publié un message sur le réseau social X (anciennement Twitter) pour reconnaître l’erreur. « Une erreur d’illustration a été commise dans les 4V aujourd’hui », indique la production. « Alors que Sébastien Chenu était interrogé sur les spectacles donnés par Jean-Luc Lahaye dans des municipalités RN, le visage de Bernard Lavilliers est apparu à l’antenne. Nous présentons toutes nos excuses à ce dernier. »

À ce jour, Bernard Lavilliers n’a pas fait de déclaration publique à propos de cette confusion. Le chanteur, âgé de 79 ans, poursuit sa carrière musicale et prépare une tournée nationale en 2027. Il se produira notamment au Zénith de Paris les 4 et 5 mars 2027, confirmant ainsi son engagement artistique continu malgré les vicissitudes du contexte médiatique.

La polémique autour des concerts de Jean-Luc Lahaye dans des communes dirigées par le Rassemblement national illustre les tensions persistantes entre enjeux judiciaires, politiques et culturels. La diffusion involontaire de l’image de Bernard Lavilliers montre également la vigilance nécessaire dans la gestion des contenus visuels lors des interviews, en particulier lorsqu’ils sont liés à des débats sensibles impliquant des personnalités publiques.