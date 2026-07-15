Mélanie Page clarifie ses propos après avoir évoqué ses agressions sexuelles

En juillet 2026, l’actrice française Mélanie Page a décidé de s’exprimer publiquement sur les agressions sexuelles qu’elle a subies durant son adolescence. Dans un témoignage poignant partagé sur Instagram, elle revient sur des expériences marquantes et douloureuses qui l’ont profondément affectée. Ce récit met en lumière les difficultés rencontrées par les victimes dans leur processus de libération de la parole ainsi que les blessures psychologiques causées par de tels traumatismes.

Mélanie Page, connue pour son parcours artistique et son engagement, a confié avoir été agressée sexuellement à l’âge de 15 ans. Quelques semaines seulement après son premier baiser, elle a fait face à ce qu’elle qualifie de vol de sa découverte du corps et du désir. Elle raconte qu’un homme s’est imposé à elle, la déshabillant et la touchant sans son consentement. « Je n’avais pas prémédité de raconter tout cela, mais si je l’ai fait, c’est que j’étais prête », a-t-elle déclaré en insistant sur la difficulté qu’elle a eue à s’opposer : « Je n’ai pas eu la force de dire : ‘Non’. »

Dans son intervention, Mélanie Page souligne également l’impact long et sourd de ces violences : un sentiment de culpabilité et de honte qui l’a longtemps empêchée de s’exprimer. Elle explique que ces expériences lui ont imposé un rapport au désir empreint de dégoût. Elle affirme aussi avoir été confrontée à des comportements ressemblants chez plusieurs hommes dans sa jeunesse, sans pour autant pouvoir identifier ni dénoncer ses agresseurs, qu’elle pense désormais décédés.

Mélanie Page témoigne et demande la libération de la parole

Depuis son interview accordée en février à un juge d’instruction pour la RTBF, Mélanie Page poursuit son témoignage en utilisant ses réseaux sociaux comme tribune. Sur Instagram, elle insiste sur l’importance de faire entendre les victimes et de changer la perception sociale de la honte liée aux agressions sexuelles. « La honte doit changer de camp », affirme-t-elle, rappelant que les corps des enfants et des femmes ne doivent plus être mis en « libre-service ».

Elle revendique aujourd’hui une certaine force retrouvée : « J’ai mis du temps, mais je me sens assez forte. » L’actrice met en lumière la complexité de la réaction des victimes dans ces situations, soulignant qu’il ne faut pas juger l’absence de résistance ou la difficulté à dire non. Elle dénonce fermement les violences faites à la jeunesse, insistant sur la nécessité de briser le silence partout.

Ce témoignage s’inscrit dans un contexte plus large où les voix des victimes se multiplient et où des débats sur les agressions sexuelles à l’adolescence et sur le consentement émergent dans la société française. Mélanie Page, par son témoignage direct et personnel, contribue à informer sur les réalités psychologiques et sociales liées à ces violences.