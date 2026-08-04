Nagui : Magali Ripoll s’apprête à prendre son envol en solo

Magali Ripoll, figure emblématique du jeu musical « N’oubliez pas les paroles » depuis de nombreuses années, franchit un nouveau cap dans sa carrière télévisuelle. Après avoir repris sa place aux côtés de Nagui dans l’émission diffusée sur France 2 dès le 17 août, la musicienne se lance désormais en solo à l’animation. Elle prendra les commandes d’un programme inédit sur France 3, diffusé en direct, une première dans son parcours professionnel qu’elle accueille avec enthousiasme. Ce nouveau rôle marque une évolution notable pour l’artiste, habituée jusqu’à présent à accompagner l’animateur phare du jeu télévisé musical.

Cette nouvelle émission, produite par France 3 Hauts-de-France, sera diffusée le 5 septembre prochain lors de la Braderie de Lille, un événement populaire et festif majeur dans le nord de la France. Le programme d’une trentaine de minutes se démarquera par un concept original : il s’agira de désigner l’artiste chargé d’interpréter l’hymne officiel de la Braderie, dont l’absence se faisait jusque-là ressentir. Plusieurs candidats pré-sélectionnés tenteront de convaincre un jury composé de trois membres ainsi que le public présent sur place. Magali Ripoll décrit ce rendez-vous comme un moment unique et intense, soulignant que l’émission ne sera diffusée qu’une seule fois, révélant ainsi un caractère exceptionnel à ce direct en public.

Magali Ripoll, animatrice en direct pour une émission événementielle

Jusqu’à présent, Magali Ripoll s’était illustrée principalement en tant que musicienne et choriste dans « N’oubliez pas les paroles », où elle intervient aux côtés de Nagui depuis près de dix-neuf ans. Elle avait cependant déjà eu une incursion dans le rôle d’animatrice lors de la coanimation de « La meilleure chorale de France » en décembre dernier sur France 3, aux côtés de Laurent Luyat. Cette nouvelle étape marque sa première expérience d’animatrice principale, seule aux commandes d’un programme diffusé en direct, ce qui ajoute une dimension particulière à sa mission.

Interrogée par Télé-Loisirs, Magali Ripoll a exprimé sa fierté de se voir confier ce projet par France 3, qu’elle considère comme une forme de reconnaissance pour son engagement de longue date au sein du groupe France Télévisions. Elle a souligné que cette nouvelle responsabilité s’inscrit dans une trajectoire d’évolution naturelle, sans pour autant remettre en cause son implication dans « N’oubliez pas les paroles ». En effet, elle assure qu’elle continuera de participer régulièrement au jeu musical de France 2, assurant une présence fidèle auprès des téléspectateurs.

L’émission diffusée le 5 septembre sur France 3 mettra en lumière l’ambition de créer un hymne symbolique pour la Braderie de Lille, un événement festif emblématique qui rassemble chaque année des centaines de milliers de visiteurs dans la métropole lilloise. La compétition entre les artistes, scrutée par le jury et le public, devrait offrir un spectacle vivant et interactif, en phase avec l’esprit convivial et populaire de la braderie.

Avant cette nouvelle aventure télévisuelle, Magali Ripoll retrouvera ses fans dès le 17 août dans « N’oubliez pas les paroles », continuant ainsi à accompagner Nagui dans le célèbre jeu musical. Par la suite, elle enchaînera le tournage de nouveaux épisodes tout en poursuivant en parallèle cette expérience unique d’animation en solo sur France 3.