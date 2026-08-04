Affaire P-Square: Peter Okoye accuse son frère Jude de l’avoir menacé de mort lors d’un conflit sur une propriété aux Etats-Unis

Le conflit entre les frères Peter et Jude Okoye, membres historiques du groupe nigérian P-Square, prend une nouvelle tournure. Dans une série de vidéos, le chanteur Mr P accuse son ancien manager de l’avoir menacé lors d’un différend lié à la gestion des biens du groupe.

Le conflit familial autour du groupe nigérian P-Square continue de faire parler. Peter Okoye, plus connu sous le nom de Mr P, a formulé de nouvelles accusations à l’encontre de son frère aîné et ancien manager, Jude Okoye, qu’il accuse de l’avoir menacé lors d’un différend lié à une propriété appartenant au groupe aux États-Unis. Le chanteur nigérian a livré ces révélations dans le cinquième épisode de sa série de vidéos consacrée à la rupture de ses relations avec son frère. Il y revient sur plusieurs événements qui, selon lui, ont contribué à l’éclatement du duo formé avec son frère jumeau Paul Okoye, alias Rudeboy.

« Cet incident s’est produit au début de l’année 2015. J’ai commencé à comprendre après que l’EFCC (Commission nigériane de lutte contre les crimes économiques et financiers) m’a expliqué certaines choses. Pourquoi cette attaque soudaine ? », a déclaré Mr P. Selon Peter Okoye, les tensions seraient nées après un accord entre les frères concernant le partage de plusieurs biens, dont un duplex situé aux États-Unis. L’artiste affirme avoir découvert que sa part de cette propriété aurait été mise en vente sans son consentement. Une situation qui l’aurait poussé à confronter Jude Okoye lors d’un événement musical.

Des accusations sur la gestion du groupe

D’après son témoignage, la discussion aurait rapidement dégénéré. « Il m’a demandé de partir avant de me gifler. Il voulait me frapper jusqu’à ce que d’autres artistes interviennent », a-t-il affirmé. Mr P a également contesté les affirmations selon lesquelles Jude Okoye aurait joué un rôle financier majeur dans la création et le développement de P-Square. Il assure que leur frère aîné Henry Okoye aurait été le principal soutien du groupe à ses débuts. Le chanteur affirme par ailleurs avoir découvert des documents qui auraient été préparés afin de transférer ses droits de propriété sur le bien immobilier américain à l’épouse de Jude, Ifeoma Omokeke. Selon lui, il aurait refusé de les signer après avoir constaté ce changement de bénéficiaire.

Peter Okoye soutient enfin que son frère aîné revendiquait un contrôle majoritaire sur les actifs liés à P-Square et estimait pouvoir l’écarter des activités du groupe. Ces nouvelles accusations ravivent les tensions autour de l’un des duos les plus populaires de la musique africaine. Formé au début des années 2000, P-Square s’était séparé une première fois en 2016 avant une brève réunification en 2021, puis une nouvelle rupture.