Claire Arnoux rebondit sur BFMTV après les faibles audiences de Novo19

Claire Arnoux, figure bien connue du journalisme sportif et de l’information en France, fait son grand retour sur BFMTV après une expérience mitigée sur Novo19. En effet, après plusieurs mois à la tête de son talk-show quotidien sur cette nouvelle chaîne de la TNT, elle a décidé de quitter le projet face à des audiences décevantes. Désormais, elle prendra les commandes de l’émission matinale BFMPremière, diffusée de 6h00 à 9h00, marquant ainsi un changement important dans sa trajectoire professionnelle.

Cette annonce intervient quelques mois seulement après le lancement de Novo19, une chaîne qui a tenté de se faire une place dans le paysage télévisuel français en remplaçant C8 sur le canal 19 de la TNT. Toutefois, malgré des débuts prometteurs, l’audience n’a pas suivi, notamment pour « On a du nouveau », le talk-show quotidien coanimé par Claire Arnoux et Claude Askolovitch. Ce programme, pourtant bien accueilli au départ, a vu son nombre de téléspectateurs chuter rapidement, mettant en lumière les difficultés rencontrées par Novo19 pour affronter la concurrence désormais bien établie.

Claire Arnoux, réputée pour ses interventions dans les domaines du sport et de l’actualité, retrouve ainsi un poste de premier plan sur BFMTV, une chaîne d’information en continu qui bénéficie d’une large audience. Son intégration dans la grille de BFMPremière, émission phare du matin, témoigne de la volonté de la station de renforcer sa ligne éditoriale avec des journalistes expérimentés.

Novo19 et les défis d’une nouvelle chaîne de TNT

Lancée le 1er septembre 2025, Novo19 a pris la place de C8 sur le canal 19 de la TNT, tandis que la chaîne T18 a remplacé NRJ12, dans un mouvement de renouvellement de l’offre télévisuelle française. Ces deux nouveaux venus espéraient capter un nouveau public avec des programmes innovants, mais la réalité du marché s’est avérée plus complexe, avec une forte concurrence notamment sur les talk-shows en access prime time.

Le talk-show On a du nouveau débutait pourtant sous de bons auspices, attirant environ 140 000 téléspectateurs lors de son lancement, lui-même précédé d’une soirée inaugurale suivie par 312 000 personnes. Cependant, cette dynamique n’a pas pu se maintenir face à des rivaux tels que TBT9 de Cyril Hanouna sur W9, Quotidien sur TMC, et C à vous sur France 5. Les chiffres dévoilés par Puremédias révèlent ainsi une érosion significative des audiences : le mardi 25 novembre 2025, la première partie du talk-show a rassemblé à peine 5 000 téléspectateurs, représentant 0,0 % de part d’audience, tandis que la seconde partie n’a attiré que 7 000 personnes.

Sur l’ensemble de sa diffusion, On a du nouveau affichait une moyenne surprenante de seulement 34 000 téléspectateurs par soir, soit une part d’audience minime de 0,3 %. Ces chiffres ont conduit à une décision rapide : l’arrêt du programme quotidien, officialisé le 22 mai 2026.

La sortie de Claire Arnoux de Novo19 s’est donc traduite par son engagement avec BFMTV, chaîne d’information 24h/24 reconnue pour sa capacité à fidéliser son audience, surtout lors de la tranche matinale. Cette arrivée a surpris autant les téléspectateurs que les acteurs du secteur audiovisuel, comme en témoigne le tweet de Kevin Boucher-Rappet le 4 août 2026, qui saluait la réintégration de la journaliste sur BFMTV après sa dernière saison sur Novo19.