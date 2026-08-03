Élie Kakou : mort à 39 ans en silence, Madame Sarfati fait encore rire 25 ans plus tard

La famille de l’humoriste Élie Kakou est de nouveau en deuil, vingt-sept ans après la disparition tragique de cette figure emblématique de l’humour français. Charles Kakou, frère aîné de la fratrie, est décédé récemment, selon une annonce officielle relayée par ses proches. Ce nouveau drame familial ramène à l’avant-scène le souvenir d’un artiste dont le nom reste indissociable d’un personnage devenu culte, Madame Sarfati, une incarnation mêlant humour et tendresse qui continue de marquer le public contemporain.

Élie Kakou, de son vrai nom Alain Élie Kakou, est né en 1960 à Nabeul, en Tunisie, avant de s’installer à Marseille où il a construit une carrière remarquable. Il s’est imposé dans les années 1990 grâce à son humour unique, où la caricature de l’identité méditerranéenne se conjugue avec une finesse et une humanité peu communes. Madame Sarfati, son personnage phare, est une représentation inspirée de sa grand-mère maternelle. Cette figure de la mère juive tunisienne, interprétée avec un costume distinctif, une gestuelle expressive et un sens du rythme impeccable, a su conquérir un large public et reste profondément ancrée dans la culture populaire française.

Le personnage de Madame Sarfati est particulièrement remarquable pour sa capacité à mélanger stéréotypes et authenticité. Ses répliques, telles que le célèbre « Vous êtes juiiiiiif ? », ont marqué les esprits par leur insolence comique et leur énergie brute. Cependant, derrière les nombreux éclats de rire provoqués par la caricature, s’exprimait également le portrait d’une famille attachée à ses traditions, empreinte d’un amour inconditionnel souvent exprimé dans les exagérations quotidiennes et les confrontations téléphoniques absurdes. Cette complexité humaine a contribué à l’immense succès d’Élie Kakou, qui a su toucher un auditoire très large, toutes générations et horizons confondus.

Madame Sarfati, un personnage devenu immortel

Madame Sarfati est indissociable de la carrière d’Élie Kakou. Elle ne représentait pas seulement une simple figure comique mais une incarnation vivante que le public reconnait instantanément grâce à ses mimiques, son accent et ses dialogues précis. Cet alter ego, qui affiche les traits d’une mère juive tunisienne haute en couleur, a transcendé les décennies, passant d’une apparition sur scène dans de petites salles comme le Point-Virgule à des scènes prestigieuses comme l’Olympia et le Zénith, dont il fut le premier humoriste à remplir totalement.

Le succès de ce personnage a été tel qu’en 2019, le célèbre humoriste Fary a choisi d’appeler son club de comédie parisien « Madame Sarfati » en hommage direct à Élie Kakou. Ce choix souligne à quel point l’artiste et son héroïne restent des sources d’inspiration constantes pour les nouvelles générations de comédiens. Le nom même du personnage continue de vibrer sur la scène comique contemporaine, assurant une forme d’immortalité à travers le rire et la mémoire collective.

Mais, au-delà du succès scénique, Élie Kakou menait un combat personnel difficile, entouré d’un secret soigneusement gardé. Âgé de seulement 39 ans lorsqu’il succomba à un cancer du poumon le 10 juin 1999 à Paris, il avait choisi de préserver sa famille, notamment sa mère cardiaque, de la réalité de sa maladie. Selon les confidences de sa sœur Brigitte Kakou, il protégeait son entourage avec une grande tendresse, cachant la gravité de son état jusqu’à la dernière semaine de sa vie.

Malgré la maladie, Élie Kakou conservait son humour et son légendaire optimisme. Une anecdote souvent rapportée montre son espièglerie jusqu’au bout : face à sa mère qui s’interrogeait sur la perte de ses cheveux, il plaisantait en expliquant qu’il imitait le gardien de but Fabien Barthez, soulignant ainsi sa volonté de rassurer et d’apporter de la légèreté malgré la souffrance.

Vingt-sept ans après sa disparition, la mémoire d’Élie Kakou est toujours vivace. Ses spectacles continuent de circuler, notamment en ligne, touchant un public qui n’a pas connu l’artiste de son vivant. Parallèlement à son parcours sur scène, il avait également investi le septième art, notamment avec un rôle marquant dans « La Vérité si je mens ! » où il incarnait Rafi Styl’mode. Son dernier film, « Monsieur Naphtali », est sorti à titre posthume, quelques semaines après sa mort.

Le souvenir de cet humoriste est également entretenu par des hommages réguliers. Une rue de Marseille porte son nom, et en 2019 un spectacle anniversaire a rassemblé de nombreuses personnalités du monde artistique français, telles que Gad Elmaleh, Kev Adams, Anne Roumanoff, Michel Drucker, Patrick Bruel et Pierre Palmade. Par ailleurs, l’association « Les Enfants d’Élie », fondée par sa sœur Brigitte Kakou, propose à des enfants défavorisés de partir en vacances, poursuivant ainsi l’héritage de générosité et de solidarité de l’artiste.

La récente disparition de Charles Kakou, frère aîné d’Élie, met à nouveau en lumière la famille Kakou. Les messages de sympathie et de soutien affluent, témoignant de la place particulière qu’occupe encore Élie Kakou dans le cœur du public français, où Madame Sarfati continue de faire résonner son rire inoubliable.