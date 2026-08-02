Philippe Risoli écarté du casting des Traîtres à la dernière minute

Ce samedi 1er août, Philippe Risoli a fait son retour à la télévision en participant à un épisode spécial du célèbre jeu d’aventure Fort Boyard , présenté par Cyril Féraud. L’équipe était menée par Camille Cerf et comprenait plusieurs personnalités, dont Miss France 2026 Hinaupoko Devèze, la créatrice de contenu Baghera, l’humoriste Mahaut Drama et Laila, une candidate anonyme soutenue par l’association Les Bonnes Fées. Cette participation marque le retour de Philippe Risoli à l’écran, neuf ans après sa dernière importante présence télévisée, et s’inscrit dans le cadre de la promotion de son livre Jamais trop tard. L’animateur a notamment expliqué les raisons qui l’ont poussé à accepter cette invitation.

Philippe Risoli a confié au journal Le Figaro que l’appel à participer au jeu était très bien formulé, ce qui a tout de suite retenu son attention. Il considère Fort Boyard comme un programme emblématique de la télévision française, qu’il a régulièrement suivi durant sa carrière. Le titre de son livre a également résonné comme un symbole pour lui : il estime qu’il n’est jamais trop tard pour se lancer dans de nouveaux défis. Cette émission constituait par ailleurs une première expérience pour l’ancien présentateur, qui a souhaité renouer avec ce type de divertissement populaire.

Une opportunité manquée dans Les Traîtres

Outre Fort Boyard, Philippe Risoli a été lié à une autre émission de jeu télévisé, Les Traîtres. Cette émission, qui mêle stratégie et suspense, a confirmé le lancement de sa saison suivante, et le nom de Risoli avait initialement été évoqué pour intégrer le casting. Selon ses déclarations lors d’une interview accordée à Télé-Loisirs, le producteur du programme l’avait contacté alors qu’il se trouvait en Corse, en plein déjeuner. Il a discuté pendant près d’une heure et demie de l’émission, ce qui a quelque peu perturbé son repas. Le producteur lui avait alors demandé de garder les dates de tournage en décembre libres, lui assurant qu’ils se rencontreraient à Paris la semaine suivante pour finaliser sa participation.

Toutefois, cette rencontre n’a jamais eu lieu. Philippe Risoli n’a pas été rappelé et, depuis, le mystère demeure quant aux raisons de cet abandon de dernière minute. L’animateur évoque une possible réticence des producteurs à réunir l’ancien et le nouvel animateur du jeu Le Juste Prix, émission dont il a assuré la présentation pendant plusieurs années. Malgré cette déception, Risoli affirme ne garder aucune rancune envers la production et trouve la situation finalement « amusante ».

Le parcours télévisuel de Philippe Risoli reste marqué par de nombreuses émissions populaires, notamment Le Juste Prix et La Roue de la fortune. Sa dernière animation en date remonte à 2024, lors de la cérémonie d’élection de Miss Excellence France, diffusée sur la chaîne IDF1. En parallèle de ses activités télévisuelles, il s’est également lancé dans l’écriture et la publication de romans, ce qui constitue aujourd’hui une part importante de sa carrière. Néanmoins, il ne ferme pas la porte à un retour futur sur le petit écran, comme en témoignent ses récentes participations à des jeux télévisés emblématiques.