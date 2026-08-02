Adrien Rohard et son compagnon présentent leur fils Eddie dans Télématin

Adrien Rohard, chroniqueur bien connu de l’émission matinale Télématin , a annoncé la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Eddie, survenu le 18 juillet dernier au Canada. Cet heureux événement, longtemps gardé secret, a été dévoilé discrètement lors de la pause estivale de l’émission, qui continue d’accompagner ses téléspectateurs sans public ni invités. Ce moment important dans la vie personnelle d’Adrien Rohard a suscité de nombreuses réactions de ses collègues et fans à l’approche de la rentrée.

Télématin, émission emblématique de France 2, s’inspire du format américain Today et est diffusée chaque matin depuis 1985. Malgré la pause estivale où les invités ne sont plus présents, l’équipe maintient un lien régulier avec son public en proposant la rediffusion des meilleurs moments de la saison passée. Cette période est également marquée par un changement notable, puisque Damien Thévenot, animateur phare, a annoncé son départ de l’émission, suscitant beaucoup d’émotions auprès des membres de la rédaction ainsi que des téléspectateurs.

Dans ce contexte de transition, la nouvelle de la naissance d’Eddie vient enrichir la famille Télématin. Adrien Rohard et son compagnon ont accueilli leur enfant loin de la France, au Canada, renforçant ainsi leurs liens familiaux dans un cadre intime et personnel. Le chroniqueur a partagé quelques clichés inédits du bébé sur ses réseaux sociaux, accompagnés d’une légende pleine d’émotion : « Partir à deux, revenir à trois. Eddie ». Plusieurs personnalités du monde médiatique, notamment Christophe Beaugrand, ont félicité le couple en soulignant la joie et les défis que représente l’arrivée d’un nouveau-né.

Une confidence dévoilée en direct sur le plateau de Télématin

Pourtant, le secret autour de cet ajout familial a été levé presque par inadvertance lors d’une édition de Télématin. Laura Tenoudji, chroniqueuse en charge des innovations technologiques, évoquait un biberon lumineux avant d’évoquer en plaisantant la future paternité d’Adrien Rohard. Elle a glissé : « Dans trois mois, il s’y colle ! », en référence aux préparatifs liés à la parentalité. Le présentateur a aussitôt confirmé être plongé dans l’univers de la puériculture, soulignant la complexité et le coût parfois élevé des équipements destinés aux jeunes parents. Cette intervention en direct a permis de partager un moment plus intime et personnel avec les téléspectateurs, soulignant à la fois la dimension humaine des chroniqueurs et la dimension conviviale de l’émission.

Cette annonce s’inscrit dans une période de renouveau pour Télématin, qui après plusieurs décennies d’existence, continue d’évoluer et d’adapter son contenu pour répondre aux attentes d’un public fidèle. L’arrivée d’Eddie dans la vie d’Adrien Rohard marque un tournant personnel important, partagé avec délicatesse lors d’une pause estivale notable par l’absence d’invités et la rétrospective des moments forts de la saison.