Marion Rousse fait une annonce historique sur le Tour de France Femmes : une évolution rapide inattendue

Le Tour de France Femmes, événement cycliste féminin majeur, entame sa cinquième édition ce samedi 1er août 2026, marquant une nouvelle étape importante dans la reconnaissance et le développement du cyclisme féminin. Sous la direction de Marion Rousse, ancienne coureuse cycliste et figure emblématique de la discipline, cette édition promet un parcours ambitieux traversant des cols emblématiques des massifs du Jura, du Massif central et des Alpes, entre la France et la Suisse. Organisée par ASO, la course s’étendra jusqu’au 9 août et s’inscrit dans une dynamique de croissance rapide, à la fois en termes de durée et d’ampleur médiatique.

Depuis sa relance en 2022, le Tour de France Femmes connaît une évolution constante. Marion Rousse a évoqué auprès de RMC Sport l’importance de cette progression : « On ne ferme la porte à rien. On est passé de huit jours de course à neuf. Il y a une progression, mais il faut que ça évolue au même rythme qu’évolue le cyclisme féminin. Il y a encore beaucoup de disparités ». Cette déclaration souligne la volonté d’adapter la course aux exigences du cyclisme féminin, qui peine encore à obtenir l’égalité en matière de visibilité et de professionnalisation.

Au cœur de cette évolution, la légitimité du Tour de France Femmes s’appuie sur la renommée mondiale du Tour de France masculin. Marion Rousse, engagée de longue date dans cette discipline, souligne que le Tour reste la « plus belle course » du cyclisme, quel que soit le genre. Selon elle, le cyclisme féminin a longtemps été marginalisé, souffrant d’un manque de reconnaissance médiatique et d’un statut professionnel insuffisant. « Les filles n’étaient pas payées pour faire leur sport. Il fallait qu’elles travaillent à côté. Il n’y avait pas de moyens en fait », rappelle-t-elle, insistant sur la nécessité impérative d’une course de référence pour valoriser ces athlètes et assurer leur reconnaissance sociale.

Le rôle central de Marion Rousse dans la montée en puissance du Tour de France Femmes

Marion Rousse, aujourd’hui directrice du Tour de France Femmes, incarne cette transition majeure. Sa carrière de cycliste professionnelle, conjuguée à son engagement pour le développement du sport féminin, apporte une expertise reconnue dans la gestion de cet événement d’envergure. Elle a constaté que l’intérêt du public s’est considérablement accru, avec un succès qui dépasse les attentes initiales. « La grosse force du Tour, c’est que tu arrives à passionner un public qui aime le vélo mais également un public qui ne va pas regarder tout au long de l’année des courses comme le Tour des Flandres, mais qui va regarder le Tour de France parce qu’il y a des souvenirs d’enfance, parce que c’est pendant les vacances des gens, c’est un spectacle gratuit ouvert », détaille-t-elle.

Au-delà de sa fonction actuelle, Marion Rousse est aussi une grande figure médiatique du cyclisme. Sa notoriété, notamment en tant qu’ancienne compagne du champion Julian Alaphilippe, contribue à attirer l’attention sur cette compétition féminine. Depuis la création de l’épreuve, elle observe une augmentation spectaculaire de la fréquentation et de l’audience. « L’année dernière, on a vraiment passé un cap en termes d’affluence. Il n’y a plus de différence d’affluence entre les hommes et les femmes, c’était quelque chose que je n’avais pas envisagé, du moins pas aussi rapidement », confie-t-elle.

Le parcours de l’édition 2026, en franchissant trois massifs montagneux réputés, mettra à l’épreuve la qualité sportive des concurrentes et devrait renforcer davantage l’attractivité de la course. Organisée par ASO, société également responsable du Tour de France masculin, cette édition témoigne d’une volonté forte d’établir le Tour de France Femmes comme un rendez-vous incontournable dans le calendrier international du cyclisme féminin.