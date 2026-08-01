Sarah Lopez : six jours après l’accouchement, le prénom de son fils enfin révélé

Sarah Lopez, star de la télé-réalité et influenceuse très suivie, a accueilli son deuxième enfant le 22 juillet 2026. Ce nouveau-né, un petit garçon prénommé Liyann, vient agrandir sa famille déjà composée de sa fille Aaliyah née en avril 2023. Depuis ses débuts en 2016 dans la dixième saison de « Secret Story » sur NT1, Sarah Lopez est devenue une personnalité incontournable, connue pour sa participation à de nombreuses émissions telles que « Les Anges », « La Villa des cœurs brisés » ou encore « 10 Couples Parfaits ». Aujourd’hui, elle partage sur ses réseaux sociaux des moments intimes de sa vie de mère, notamment l’annonce de la naissance de son fils ainsi que la révélation de son prénom.

Le 22 juillet dernier, Sarah Lopez et son compagnon Gérald Martinez ont présenté leur nouveau-né à leurs abonnés dans un message empreint d’émotion. « Ce 22 juillet 2026 restera à jamais gravé dans les mémoires de notre famille », a écrit l’influenceuse sur Instagram, exprimant sa gratitude et son bonheur malgré les défis qu’ils ont rencontrés durant cette grossesse. C’est à travers un posting où elle dévoile pour la première fois l’image de Liyann, 48 heures après sa naissance, que les fans ont pu découvrir ce nouveau membre du clan Martinez. Une adorable vidéo a également permis de révéler le prénom de l’enfant, dissimulé à l’intérieur d’un gâteau lors d’un moment festif de célébration.

Sarah Lopez, née le 26 mars 1991 à Livry-Gargan, s’est fait connaître au grand public par le biais du programme « Secret Story » où elle a été éliminée au 78e jour. Depuis, elle a multiplié les apparitions sur divers plateaux de télé-réalité, consolidant ainsi sa notoriété. Sur le plan personnel, elle partage désormais sa vie avec Gérald Martinez. Leur histoire d’amour a débuté à l’été 2022, avant de s’enrichir avec la naissance de leur fille Aaliyah en avril 2023. Il y a quelques mois, ils ont décidé de quitter Dubaï pour s’installer à l’île Maurice, offrant ainsi un environnement paisible et serein pour leur famille recomposée.

Un nouveau chapitre familial pour Sarah Lopez et Gérald Martinez

Depuis leur installation à l’île Maurice, Sarah et Gérald Martinez vivent une nouvelle étape de leur vie familiale. L’arrivée de Liyann en juillet 2026 confirme cette dynamique. La créatrice de contenus partage régulièrement avec ses abonnés des aperçus de son quotidien, mêlant vie privée et engagements personnels. Elle a notamment évoqué les difficultés rencontrées au cours de sa deuxième grossesse, sans toutefois entrer dans les détails, promettant de revenir prochainement sur cette période délicate.

Le prénom choisi, Liyann, symbolise la nouvelle vie et le bonheur que le couple souhaite transmettre à leur enfant. Sur Instagram, Sarah Lopez a réuni sa communauté autour de cette annonce, soulignant que « la famille Martinez s’agrandit avec lui et notre bonheur aussi ». La vidéo publiée dévoile également un bref aperçu du bébé, un moment de tendresse retranscrit avec authenticité.

Cette naissance intervient après une année marquée par des choix forts pour Sarah Lopez et son compagnon, notamment leur migration vers l’île Maurice, un projet rendu public au printemps dernier. Ce changement de cadre de vie témoigne de leur volonté d’offrir à leurs enfants un environnement propice à l’épanouissement, loin de la frénésie qui accompagne souvent la vie médiatique. En attendant plus d’informations sur cette nouvelle période, Liyann complète désormais un foyer uni par l’amour et soutenu par la popularité grandissante de Sarah Lopez.