Stéphane Bern, bientôt déchu de son nouveau statut selon le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko

Stéphane Bern a été élu président de l’association « Suivez la flèche », chargée de la restauration de la célèbre basilique de Saint-Denis, mais cette nomination suscite une vive controverse. En effet, tandis que l’animateur historique de la télévision française célèbre cette élection obtenue à l’unanimité des votants, Bally Bagayoko, maire insoumis de Saint-Denis, dénonce des irrégularités majeures dans la procédure. Ce désaccord oppose deux figures publiques autour d’un projet patrimonial emblématique, au cœur d’un débat local intense.

La basilique cathédrale de Saint-Denis, monument incontournable où reposent quarante rois et vingt-six reines de France, est au centre depuis 2016 d’un chantier de restauration important. L’association « Suivez la flèche », dont Stéphane Bern venait déjà de faire partie du conseil d’administration, pilote la reconstruction de la tour nord et de la flèche endommagée depuis un coup de foudre en 1837. Ce travail patrimonial s’inscrit dans la préservation d’un édifice majeur du patrimoine européen et national.

Le 15 juillet dernier, Stéphane Bern a été élu président de cette association avec 17 voix sur 27 lors du conseil d’administration, un scrutin qu’il décrit comme unanime parmi les votants. Cependant, cette élection ne fait pas l’unanimité puisqu’une partie des membres, notamment ceux soutenant Bally Bagayoko, ont quitté la réunion avant le vote. Deux autres membres se sont abstenus, ce qui fragilise la portée du scrutin.

Une élection contestée par le maire de Saint-Denis

Bally Bagayoko, maire insoumis de Saint-Denis, dénonce une « mascarade » organisée indépendamment de la tradition locale. Selon lui, la présidence de cette association devrait revenir au maire de Saint-Denis, comme cela a été le cas pour ses prédécesseurs, les anciens maires socialiste Mathieu Hanotin et communiste Patrick Braouezec. Cette coutume politique serait ainsi rompue pour la première fois, ce qu’il qualifie de « rupture inédite » dans l’histoire de cette structure.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le maire et ses soutiens ont dénoncé des graves irrégularités dans la tenue de l’assemblée générale. Parmi les reproches exprimés, figure la réélection du président sortant alors que ses mandats en tant que représentant de la ville et de Plaine Commune étaient expirés. De plus, des membres auraient participé au vote sans que leur adhésion à l’association soit établie officiellement, ce qui selon Bally Bagayoko, aurait dû entraîner l’annulation du scrutin et la convocation d’une nouvelle assemblée générale régulière.

Par ailleurs, l’élu insiste sur le rôle qu’aurait joué un ancien maire de Saint-Denis ainsi que certains hauts responsables d’administrations d’État dans l’organisation des manœuvres menant à cette élection. Il menace de porter cette affaire devant la justice pour contester la validité de l’élection de Stéphane Bern et faire annuler cette nomination.

Le maire socialiste sortant, Mathieu Hanotin, a pris publiquement position dans ce débat. Il défend la régularité du processus, affirmant que les choses se sont déroulées normalement selon les règles en vigueur, mais exprime aussi sa déception face à la controverse qui entoure un projet qu’il considère devoir rassembler la communauté.

La réaction de Stéphane Bern face aux accusations

Stéphane Bern, de son côté, refuse d’alimenter la polémique. Il rappelle que le vote a été encadré par le conseil juridique de l’association et que les procédures légales existent pour contester formellement ce type d’élections si certains en ressentent le besoin. Il affirme également que sa candidature n’était dirigée contre personne, précisant que le maire de Saint-Denis n’a pas présenté sa propre candidature et s’est retiré avant le vote.

L’animateur souligne qu’il a été encouragé par l’État, propriétaire de la basilique, à prendre la tête de ce projet. Il affirme que « faire de la politique est la dernière chose » qui l’intéresse, insistant sur sa volonté de servir l’association et son engagement pour la sauvegarde du patrimoine, plutôt que de mener un combat politique.