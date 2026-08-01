Miss France 2027 : découvrez les quatorze candidates régionales déjà élues

Le 6 décembre 2025, Hinaupoko Devèze a été couronnée Miss France 2026 lors d’une cérémonie célébrée au Zénith d’Amiens, devant un large public et de nombreux téléspectateurs. Âgée de 23 ans et originaire de Tahiti, elle a su séduire le jury et les spectateurs grâce à sa prestance et son charisme. Cette année de règne, qu’elle partage notamment avec sa marraine Camille Cerf, marque une étape majeure dans sa carrière, avant que, comme le veut la tradition, la couronne soit remise à une nouvelle représentante à l’élection suivante. Pendant que Hinaupoko Devèze profite pleinement de son mandat, l’attention se tourne déjà vers la prochaine édition du concours et ses candidates.

Depuis le 26 avril 2026, les comités régionaux sont en pleine effervescence : chaque comité s’emploie à sélectionner la représentante qui défendra ses couleurs lors de la grande finale Miss France 2027. Si le lieu et la date officielle de cette prochaine élection nationale ne sont pas encore connus, plusieurs candidates régionales ont d’ores et déjà été élues et leurs visages dévoilés. Elles seront notamment amenées à se confronter à Jean-Pierre Foucault, l’emblématique animateur historique du concours.

Justine Bourrelier, Miss Centre-Val de Loire, est la première candidate officiellement élue pour Miss France 2027. À 25 ans, originaire de Chartres, elle est une habituée des concours de beauté et participe pour la troisième et dernière fois à une élection régionale. Justine, mesurant 1,76 m, possède un solide parcours académique et professionnel : titulaire d’un BTS Management des Unités Commerciales et d’un cursus de quatre ans en école de commerce à Rennes, elle est responsable de 117 restaurants Burger King dans l’Ouest de la France. Passionnée de danse depuis quatorze ans et toujours impliquée dans le sport, elle s’engage également auprès de l’UNICEF en Eure-et-Loir.

En Aquitaine, Solène Videau, 22 ans, originaire de Mérignac en Gironde, a été élue Miss régionale. Étudiante en mode et travaillant simultanément dans l’événementiel, elle veut défendre des valeurs de confiance en soi, d’égalité et d’émancipation. Solène, mesurant 1,73 m et également passionnée de voyages, considère le rôle de Miss comme un engagement porteur d’un message d’ouverture et de liberté.

La Normandie sera représentée par Pauline Gourlez, 21 ans, élue Miss Calvados 2026. Comptable de profession, cette jeune femme aux yeux verts est originaire de Giberville, près de Caen, et pratique l’équitation ainsi que la photographie et le mannequinat. Pauline défend la cause de l’inclusion des personnes en situation de handicap, un combat personnel en hommage à un cousin handicapé, et a récemment été mise en lumière dans un clip musical.

Miss Bourgogne 2027, Ilona Perrot, âgée de 23 ans et originaire de La Fermeté dans la Nièvre, est infirmière spécialisée en soins psychiatriques. Danseuse depuis l’âge de cinq ans, elle met en avant l’importance de la santé mentale et souhaite également sensibiliser à la nécessité du don du sang.

Maureen-Alycia Lucea-Merlin, 24 ans, a été couronnée Miss Martinique 2026. Diplômée d’un master en direction d’établissements de santé, elle travaille comme responsable hébergement dans un Ehpad. Forte de son engagement dans le secteur médico-social, elle se dit profondément enracinée et fière de son identité martiniquaise.

Chiara Blazevic, 24 ans, a été choisie pour représenter l’Alsace. Étudiante en alternance dans l’événementiel, elle est une habituée des concours, ayant déjà remporté le titre de quatrième dauphine Miss Alsace il y a cinq ans. Elle souhaite utiliser son titre pour sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux auprès des plus jeunes.

À Tahiti, Leia Diard, 22 ans, succède à Hinaupoko Devèze en tant que Miss Tahiti. Diplômée d’une licence en administration économique et sociale obtenue à Paris, elle est passionnée par la danse traditionnelle Ori Tahiti et entend défendre la cause de l’endométriose, maladie qui touche sa mère et qu’elle combat avec détermination.

Juliette Gauthier, 22 ans, a été élue Miss Roussillon lors d’un spectacle à Canet-en-Roussillon. Kinésithérapeute originaire du Boulou, elle est engagée auprès de l’association « Un rêve, un sourire », qui œuvre pour les enfants atteints de handicap, cause qu’elle connaît personnellement. Ses loisirs comprennent la danse, la plongée et le ski.

Miss Guyane 2027 porte le nom de Sandra Justine, 23 ans, originaire de Kourou. Infirmière coordinatrice en petite enfance, elle est également dyslexique et souhaite sensibiliser sur cette difficulté souvent sous-estimée, prônant que les obstacles peuvent se transformer en force.

Julia Désirée, 20 ans, représente la Guadeloupe. Conseillère en parfumerie et cosmétiques, elle défend la cause des violences faites aux femmes. Sa singularité est un tatouage mystérieux sur le bras droit.

Satine Nomary, 19 ans, a été élue Miss Corse. Travaillant comme hôtesse de l’air, elle pratique le volleyball en club et joue du piano. Passionnée de voyages, elle nourrit également l’ambition d’évoluer dans le mannequinat.

Ophélie Vitalbo, 27 ans, représentera la Provence. Kinésithérapeute à Paris, elle se décrit comme solaire, passionnée et à l’écoute. Elle souhaite mettre en avant les qualités de sa région, telles que sa générosité et sa chaleur humaine.

En Nouvelle-Calédonie, Lana Prost, âgée de seulement 17 ans, sera la candidate locale pour Miss France 2027. Élève en terminale générale, originaire du Mont-Dore, cette jeune métisse mesure 1,75 m et se déclare audacieuse, prête à relever ce défi important.

Enfin, May Haoues, 19 ans, a été élue Miss Côte d’Azur. Née à Paris et élevée à Cagnes-sur-Mer, elle entre en deuxième année à l’EDHEC à Nice. Passionnée de volley-ball, de voyages et engagée pour le bien-être animal ainsi que la lutte contre le cancer, elle est une candidate prometteuse au titre national.

Les élections régionales auront lieu dès cet été et jusqu’en septembre 2026 dans plusieurs régions, notamment Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy le 1er août, Miss Languedoc le 7 août, Miss Réunion le 22 août, Miss Mayotte le 29 août, Miss Poitou-Charentes le 4 septembre, et Miss Midi-Pyrénées le 5 septembre. Plusieurs autres régions engageront leurs élections jusqu’à la fin septembre, permettant de compléter le tableau des prétendantes au titre de Miss France 2027.