Kenza dévoile les coulisses de son casting pour Loft Story avec la phrase « Je suis un mec, drague-moi »

Le 5 juillet 2001 marquait un tournant majeur dans l’histoire de la télévision française avec la diffusion de la première saison de Loft Story sur M6. Cette émission, pionnière dans le registre de la télé-réalité en France, a vu émerger plusieurs candidats emblématiques dont Kenza Braiga, qui a su captiver le public malgré son court passage. Vingt-cinq ans après cette aventure télévisuelle, Kenza Braiga a accepté de partager pour la première fois les coulisses de son intégration dans l’émission dans un entretien diffusé sur Youtube, offrant un éclairage inédit sur le processus de casting et son expérience personnelle.

Kenza Braiga, aujourd’hui âgée de 49 ans, a révélé être entrée dans « Loft Story » sans avoir une idée précise de ce qui l’attendait. Invitée du podcast J’y étais, elle a confié à la journaliste Marion Gagnot que son engagement dans l’aventure remontait à environ deux mois avant sa première apparition à la télévision sur M6. Durant cette période, elle a été confrontée à un casting original, où le recruteur souhaitait mesurer son naturel et sa capacité à gérer des situations sociales complexes. Elle explique ainsi : « La première étape, c’était d’être face caméra avec ce qu’on appelait un casteur. Son objectif était d’aller creuser en nous pour faire ressortir un peu notre caractère et notre façon de nous comporter face à certaines situations. »

Un moment marquant de ce casting fut lorsqu’on lui demanda d’improviser une scène : « Je te laisse devant la caméra, je sors, et t’imagine je suis un mec, drague-moi. » Kenza, alors commerciale de métier, a su relever le défi sans difficulté, mettant en avant son aisance relationnelle et son tempérament affirmé. Elle résume cette expérience en soulignant que cela ne l’a pas effrayée, ce qui témoigne de sa confiance en elle lors de ce tournant professionnel.

Malgré l’impact durable que l’émission a eu dans le paysage médiatique, Kenza Braiga reste très discrète sur son passage dans Loft Story. Dans l’entretien accordé à J’y étais, elle explique que cette période n’est qu’une partie de sa vie professionnelle et personnelle, et non la totalité de son parcours. Elle insiste sur son évolution depuis cette époque : « Aujourd’hui, je fais un métier différent. J’ai fait vingt ans de journalisme. Je n’ai plus envie. Je pense que c’est légitime aussi. Au bout de 15 ans, 20 ans… j’ai envie de passer à autre chose. Et puis ça a été une partie de ma vie et pas TOUTE ma vie et qu’aujourd’hui, je suis une femme différente. »

Kenza affirme ne pas rechercher la médiatisation à tout prix. Elle précise : « Je ne cours pas après la médiatisation, je ne cours pas après un passage TV, je ne suis pas prête à vendre ma mère ni mes principes pour aller faire la Une d’un magazine ou aller sur un plateau TV. Je m’en fous ! » Cette volonté de préserver sa liberté personnelle et professionnelle démontre une volonté claire de ne pas être réduite à sa notoriété télévisuelle d’antan.

Dans son parcours professionnel actuel, Kenza Braiga s’est tournée vers de nouvelles activités. Sa biographie Instagram la présente comme une ancienne journaliste devenue éclaireuse de talents, coach et exploratrice pédagogique. Ces rôles témoignent de son engagement dans des domaines liés à l’accompagnement des autres et à la pédagogie, en totale rupture avec son expérience médiatique initiale.