Ici tout commence : Jude fait ses adieux à la série après le départ de Mattéo

La série à succès Ici tout commence intensifie ses bouleversements avec le départ récent de l’un de ses personnages principaux. Après Mattéo, dont le départ avait été marqué par une arrestation au sein de l’intrigue, c’est au tour de Jude Bergeret de quitter définitivement l’Institut Auguste Armand. L’épisode diffusé le 30 juillet a scellé ce nouveau changement qui chamboule l’équilibre des scénarios, tout en consacrant la fin d’une collaboration active entre Galaad Quenouillère, l’acteur incarnant Jude depuis 2022, et la série de TF1.

Jude Bergeret, très apprécié par les téléspectateurs, s’envole vers une nouvelle vie, et pas n’importe où : la Bretagne. Cette destination fait écho à celle prise récemment par Mattéo, son compagnon à l’écran. Ce choix scénaristique permet de sauvegarder la cohérence romantique du couple au cœur de plusieurs intrigues depuis plusieurs saisons, tout en posant les jalons d’un renouveau hors des murs de l’Institut Auguste Armand. Ce décor, considéré comme central pour la série, perd ainsi un de ses jeunes protagonistes majeurs, soulignant la dynamique de renouvellement que connaît actuellement ce feuilleton quotidien.

Jude rejoint Mattéo en Bretagne

Les scénaristes de Ici tout commence ont opté pour une issue émotionnelle et cohérente dans le parcours de Jude Bergeret. Après les péripéties qui ont conduit Mattéo à être arrêté par la police et à quitter la Camargue, son compagnon prend la décision de le rejoindre en Bretagne. Cette évolution marque la fin de leur présence dans la série, mettant fin à un couple très apprécié du public fidèle de TF1. L’annonce de ce départ se matérialise à l’écran par la scène où Jude fait ses adieux à ses proches, clôturant ainsi son cycle d’aventures en Camargue.

Le départ conjoint de Galaad Quenouillère et Louis Bocquet, son partenaire à l’écran, entraîne un vide important dans la distribution de la série, qui devra désormais continuer sans ces deux personnages clés. Leur séparation de la fiction intervient après plusieurs années de carrière au sein du feuilleton, durant lesquelles ils ont construit une relation forte avec les fans.

Galaad Quenouillère remercie les fans

Suite à la diffusion de l’épisode marquant la sortie de Jude, Galaad Quenouillère a pris la parole sur les réseaux sociaux, s’adressant directement à la communauté des téléspectateurs. Sur Instagram, dans les commentaires d’un extrait officiel partagé par Ici tout commence, il a exprimé sa gratitude envers son public. « Et voilà, l’aventure se termine », a-t-il écrit, témoignant de l’importance attachée à cette étape qui clôt une portion significative de sa carrière.

Il a également salué la fidélité et la bienveillance des fans, soulignant que le succès d’un programme repose largement sur son audience. Sans dévoiler de détails sur ses projets futurs, Galaad Quenouillère a néanmoins laissé entendre que de nouveaux horizons professionnels l’attendaient, promettant aux fans « de belles choses » à venir.

Un retour un jour ?

Malgré ce départ officiel, les auteurs de la série ont choisi de ne pas effacer complètement le personnage de Jude Bergeret de l’univers d’Ici tout commence. Dans le scénario, il poursuit son histoire en Bretagne, ce qui laisse la porte ouverte à un éventuel retour. Cette technique narrative est couramment utilisée dans les feuilletons quotidiens afin de préserver des possibilités futures de réintégration des personnages.

Cette stratégie semble ainsi favoriser la souplesse dans la gestion de la distribution et du développement des intrigues, d’autant que d’autres anciens comédiens se montrent également désireux de retrouver les cuisines de l’Institut Auguste Armand. Les fans pourront donc rester attentifs aux éventuels rapprochements ou renaissances à venir dans la série.