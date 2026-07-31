En couple avec Mbappé, Ester Expósito dénonce les rumeurs sur sa vie privée et annonce des poursuites judiciaires

Au cœur de nombreuses spéculations depuis l’officialisation de sa relation avec Kylian Mbappé, l’actrice espagnole Ester Expósito est sortie de son silence. La comédienne de 26 ans dément fermement les informations circulant à son sujet et promet une réponse devant la justice.

Figure incontournable de la scène audiovisuelle espagnole, Ester Expósito a décidé de réagir publiquement après plusieurs semaines marquées par la diffusion de rumeurs concernant sa vie privée. L’actrice, révélée au grand public grâce à son rôle de Carla Rosón Caleruega dans la série Élite, affirme être la cible de fausses informations relayées sur les réseaux sociaux.

Alors que sa relation avec l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé continue d’alimenter les conversations dans la presse people et sur internet, la comédienne estime que certaines publications ont franchi une limite. Dans un message publié sur son compte Instagram, la jeune Espagnole assure que les informations diffusées « ne correspondent en rien à la réalité » et dénonce des accusations qu’elle juge diffamatoires: « Ces derniers mois, et plus particulièrement ces derniers jours, de fausses informations et des propos diffamatoires concernant ma vie privée ont circulé sur les réseaux sociaux. Ils ne correspondent en rien à la réalité ni à la personne que je suis. »

Ester Expósito considère que ces rumeurs ont été propagées dans le seul objectif de nuire à son image et à son histoire avec l’international français. « Des rumeurs absurdes, créées dans le seul but de salir une histoire entre deux personnes et de porter atteinte à ma dignité. Tout n’est pas permis. » Face à cette situation, l’actrice affirme ne plus vouloir se limiter à un simple démenti. Elle annonce avoir décidé de saisir la justice afin que les auteurs de ces publications répondent de leurs actes. « Cette fois, je me vois contrainte de fixer une limite et d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes responsables. »

Cette prise de parole marque une nouvelle étape dans la gestion médiatique de sa relation avec Kylian Mbappé. Jusqu’à présent, le couple s’était montré particulièrement discret, évitant de commenter les nombreuses spéculations qui entourent leur vie privée. Cette fois, Ester Expósito entend faire valoir ses droits et mettre un terme aux informations qu’elle juge mensongères.