Élodie Gossuin : son émission déprogrammée en urgence sur Gulli

Élodie Gossuin, ancienne Miss France et Miss Europe 2001 reconvertie en animatrice télé et radio, fait face à une situation inattendue cet été 2026. Alors que son émission « Les vacances préférées des Français » devait diffuser un épisode inédit consacré au Bassin d’Arcachon sur la chaîne jeunesse Gulli, ce programme a été brutalement déprogrammé en raison des incendies dévastateurs qui ravagent la Gironde. Cette décision prise en urgence par le groupe M6 vise à éviter toute polémique, en respect d’une population locale confrontée à une catastrophe environnementale majeure.

La saison estivale, habituellement synonyme de divertissement et d’évasion, se retrouve marquée cette année par une crise dramatique. En effet, plusieurs milliers d’hectares ont été détruits par le feu en Gironde, plongeant plusieurs communes dans un véritable cauchemar. L’opération programmée devait pourtant mettre en lumière la beauté du Bassin d’Arcachon, un lieu touristique très apprécié, au travers de reportages et de séquences familiales animées par Élodie Gossuin. Cependant, face à la gravité des incendies, la diffusion de cet épisode s’est révélée inopportune, et Gulli a décidé d’en modifier intégralement sa programmation.

Réputée pour son sourire radieux et sa carrière médiatique bien remplie, Élodie Gossuin connaît un revers dans son parcours à la télévision cet été. L’épisode de son magazine consacré aux vacances sur la côte Atlantique devait être diffusé le 3 août 2026 à 21h05 sur le canal 12, mais la chaîne a renoncé à ce choix, considérant les images festives incompatibles avec la situation tragique de la région touchée par les flammes.

Un télescopage délicat avec l’enfer des flammes en Gironde

Depuis plusieurs jours, un violent incendie s’est déclaré en Gironde, touchant une vaste zone forestière et certains secteurs habités. Fabien Tuleu, sous-préfet de Lesparre-Médoc, a chiffré les pertes à plus de 42 000 hectares partis en fumée, tandis qu’au moins 240 habitations ont été détruites. Plus de 93 pompiers ont été blessés dans leurs efforts pour venir à bout des flammes.

Par ailleurs, ce sont près de 220 000 habitants, répartis sur 22 communes, qui ont dû être évacués en urgence, abandonnant pour certains leurs biens et maisons. La situation reste extrêmement tendue, avec un combat difficile des secours pour contenir le sinistre. Cet environnement amène les diffuseurs à réagir avec prudence, en particulier les chaînes télévisées diffusant des contenus en lien direct avec les zones impactées.

Dans ce contexte, le groupe M6, propriétaire de Gulli, a rapidement pris la décision d’écarter tout programme susceptible de heurter la sensibilité du public local ou d’apparaître comme insensible face au drame. Le numéro prévu en prime time d’Élodie Gossuin, qui présentait « Le paradis de la côte d’Atlantique », a ainsi été retiré de la grille de programmes, au grand dam des équipes de production et des téléspectateurs.

Un remaniement total de la grille et une déprogrammation pour Élodie Gossuin

La déprogrammation a été officiellement annoncée par la chaîne Gulli via un communiqué de presse publié en dernière minute. Le film d’animation « Maurice le chat fabuleux », réalisé par Toby Genkel et Florian Westermann en 2022, a été choisi pour remplacer le numéro inédit d’Élodie Gossuin le lundi 3 août à 21h05.

Ce réaménagement de la grille ne s’est pas limité à cette première diffusion. L’épisode consacré au Bassin d’Arcachon, prévu pour une rediffusion le lundi 10 août à 22h50, a également été supprimé de la programmation. À sa place, la chaîne proposera un documentaire dédié aux parcs aquatiques préférés des Français, un sujet jugé plus neutre et moins susceptible de provoquer une controverse dans le contexte actuel.

Ce remaniement intervient alors que la tension reste palpable en Gironde, où les secours et les autorités sont toujours mobilisés pour éteindre les incendies et assurer la sécurité des populations évacuées. La chaîne Gulli et ses partenaires ont donc choisi de modifier leurs programmes afin d’éviter tout décalage entre le moment présent et les images positives d’un territoire désormais frappé par la catastrophe.