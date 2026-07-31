L’amour est dans le pré : l’agriculteur Yannick a vécu de terribles épreuves depuis son portrait face à Karine Le Marchand

L’amour est dans le pré revient pour une 21e saison sur M6 à partir du lundi 17 août 2026. L’émission, qui suit le parcours d’agriculteurs célibataires en quête d’une relation amoureuse, promet cette année encore des moments chargés d’émotions et de surprises. Karine Le Marchand, figure emblématique du programme depuis 2010, a levé le voile sur quelques coulisses inédites, dévoilant notamment l’évolution du format et les épreuves majeures traversées par certains candidats. Parmi eux, un profil attire particulièrement l’attention : Yannick, un éleveur retraité du Calvados dont la vie est marquée par de nombreuses tragédies. La nouvelle saison s’annonce donc à la fois riche en rebondissements et en humanité, avec un format réinventé pour mieux accompagner les participants.

Lancée en 2006, L’amour est dans le pré est une adaptation française du format britannique Farmer Wants a Wife. Elle met en lumière la vie d’agriculteurs célibataires qui reçoivent des lettres de prétendants, participent à des séjours à la ferme, puis engagent des phases de speed-datings afin de trouver leur moitié. L’émission a d’abord été présentée par Véronique Mounier et Alessandra Sublet avant que Karine Le Marchand n’en devienne l’animatrice iconique depuis 2010. Sa popularité repose sur le ton authentique et bienveillant qui privilégie la sincérité et la simplicité, contribuant à la formation de nombreux couples et familles. Cette longévité et ce succès en font un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs à la recherche de récits vrais et émouvants.

Alors que la diffusion de la saison 21 approche, l’attention se focalise plus particulièrement sur Yannick, un candidat dont le parcours personnel vient ajouter une dimension dramatique à l’émission. Lors de la présentation de son profil en début d’année, l’agriculteur âgé de 64 ans a dévoilé une trajectoire chargée d’épreuves : endetté pour reprendre l’exploitation familiale vendue à son insu, il a perdu son fils Fabian, emporté par une tumeur au cerveau à 18 ans, puis son épouse Nadine, décédée subitement d’une crise cardiaque en 2021. Yannick survit lui-même à deux arrêts cardiaques et élève seul son second fils, Antoine, atteint d’un handicap psychomoteur. La productrice et l’animatrice ont indiqué que des difficultés supplémentaires survenues après le tournage initial seraient également évoquées dans la nouvelle saison, promettant des séquences particulièrement émouvantes.

Un dispositif repensé pour mieux accompagner les candidats aux histoires sensibles

La saison 21 de L’amour est dans le pré introduit plusieurs changements dans la manière dont sont filmés et accompagnés les candidats, afin de prendre en compte la fragilité émotionnelle de certains d’entre eux. Pour la première fois, les speed-datings se déroulent dans une pièce où seuls les candidats et leurs prétendants sont présents, sans caméramen ni cadreur face à eux. La captation est réalisée par des caméras virtuelles, permettant une plus grande intimité et spontanéité durant ces rendez-vous. Par ailleurs, Karine Le Marchand, équipée d’un micro et d’une oreillette, peut désormais intervenir en temps réel, guidant et soutenant les participants dès les moments-clés des rencontres et des séjours à la ferme.

Cette nouvelle posture vise notamment à protéger les candidats les plus vulnérables, comme Yannick, confronté à des circonstances personnelles douloureuses. L’animatrice confie que ces ajustements se sont révélés essentiels pour aider à surmonter certaines épreuves et soutenir les émotions parfois difficiles à gérer devant la caméra. Au-delà de ces épisodes difficiles, Karine Le Marchand assure que cette édition a vu éclore de nombreux coups de cœur, quasi systématiques lors des speed-datings, et laisse entrevoir de belles histoires à venir.

La saison 21 de L’amour est dans le pré sera donc marquée par un cadre renouvelé, une attention accrue portée aux candidats et des récits plus poignants, avec Yannick au cœur de cette dimension émotionnelle. Le rendez-vous est fixé au 17 août sur M6 pour découvrir le déroulement de ces rencontres champêtres et les évolutions du programme mythique de dating rural.