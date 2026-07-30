Jimmy Mohamed fait son retour sur Instagram malgré les accusations de violences conjugales

Après plusieurs semaines d’absence sur Instagram, le Dr Jimmy Mohamed, figure emblématique du paysage audiovisuel français dans le domaine de la santé, a fait son retour en publiant une vidéo consacrée à la prévention des intoxications alimentaires. Toutefois, ce retour très attendu ne s’est pas déroulé comme prévu, étant rapidement éclipsé par une polémique virulente. Accusé de violences conjugales par son ex-compagne, Jimmy Mohamed fait face à une déferlante de commentaires contrastés, mêlant insultes et soutiens fervents, ravivant un débat largement partagé sur les réseaux sociaux.

Le Dr Jimmy Mohamed s’était fait discret depuis plusieurs semaines, après avoir été mis en retrait de ses activités télévisuelles par France Télévisions à la suite de graves accusations portées par son ex-compagne, Souailla. Connu pour son rôle de médecin généraliste présent dans des émissions populaires telles que « Le Magazine de la Santé » sur France 5, ainsi que pour sa forte présence sur les réseaux sociaux où il vulgarise la médecine, le praticien a souhaité reprendre contact avec ses abonnés par une publication bienveillante et éducative. Son contenu, axé sur trois conseils pour gérer une intoxication alimentaire—éviter les boissons gazeuses comme le Coca-Cola, privilégier une hydratation fractionnée à l’eau, et s’abstenir de prendre des anti-inflammatoires tels que l’ibuprofène ou l’aspirine en cas de symptômes digestifs inquiétants—est resté conforme à sa ligne éditoriale habituelle.

Rapidement, les réactions sous la vidéo ont dévié du sujet médical pour se focaliser sur les accusations de violences conjugales le visant. Certains internautes se sont montrés agressifs, formulant des propos violents et des questionnements directs sur sa vie privée, remettant en cause son intégrité morale. D’autres ont appelé à la prudence, soulignant l’absence de jugement défini par la justice à ce jour et rappelant la présomption d’innocence dont bénéficie Jimmy Mohamed. Au milieu de cette tempête médiatique, plusieurs internautes lui ont adressé des messages de soutien, manifestant leur confiance en sa personne malgré la controverse.

Contexte et actualité de la polémique autour de Jimmy Mohamed

Cette polémique a initialement émergé en décembre 2025, avant de prendre une nouvelle ampleur en juin 2026 lorsque Souailla, l’ex-compagne de Jimmy Mohamed et mère de leurs trois enfants, a publiquement dénoncé des violences conjugales dont elle affirme avoir été victime durant leur relation de plus de quinze ans. Le couple est actuellement engagé dans une procédure de divorce. À ce jour, aucune plainte officielle n’a été déposée à l’encontre du médecin selon des informations confirmées par nos confrères du Point.

Jimmy Mohamed réfute catégoriquement ces accusations, affirmant sur ses réseaux sociaux ne jamais avoir exercé de violence, tout en exprimant son regret de ne pas avoir pu préserver l’unité familiale. Dans le sillage de ces révélations, France Télévisions a pris des mesures conservatoires en suspendant temporairement la participation de Jimmy Mohamed aux programmes du groupe. Par ailleurs, son projet de collaboration avec la journaliste Flavie Flament pour la prochaine saison du « Mag de la Santé » a été annulé. Stéphane Sitbon-Gomez, actuel directeur adjoint de France Télévisions, a justifié cette décision en évoquant un principe de précaution applicable à l’ensemble des salariés, en attendant un éventuel éclaircissement judiciaire.

À ce jour, le médecin reste présumé innocent, la procédure judiciaire n’ayant pas encore avancé vers un jugement définitif. La situation demeure en évolution, avec des positions contrastées tant dans l’opinion publique que dans le milieu professionnel auquel il appartient.